Presidenta del Colegio Médico y postergación de elecciones: No podemos asegurar que el 15 y 16 de mayo tengamos un escenario favorable

Este lunes, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió a una eventual postergación de las elecciones de abril, medida que fue anunciada este domingo por el Gobierno de Sebastián Piñera.

“Como Colegio Médico de Chile siempre hemos tenido la mejor disposición para trabajar con el Gobierno, nos hemos sumado a todas las instancias que nos han invitado y hemos reconocido y felicitado públicamente aquellas intervenciones exitosas, como por ejemplo el proceso de vacunación, y hemos apoyado en momentos difíciles como el que hoy nos convoca”, señaló Siches.

Sobre las elecciones, la representante del Colmed indicó que “entendiendo la relevancia de este proceso democrático, creemos, y queremos transparentar, que es un escenario absolutamente adverso que vuelve tan frágil la red, que lo más probable es que no solamente no estemos en condiciones de realizar elecciones, sino más bien, ninguna actividad que no sea realmente esencial para la cadena de abastecimiento y las condiciones mínimas de mantención”.

“Nuestra recomendación es correr las elecciones, aparejadas de mejores medidas de control de la pandemia, mejores medidas de apoyo social, pero idealmente tomando las recomendaciones de ideas. Cuando intervienen las repercusiones sanitarias, es clave que quienes son los actores que participan en estos procesos democráticos comprendan, y la ciudadanía también, que la única perspectiva que está en vista es la mirada sanitaria”, añadió Siches.

La dirigenta puntualizó que “para ello hay que mitigar y adecuar todas las condiciones para que todos los candidatos y candidatas no se sientan postergados, vulnerados o que han sido afectados por las modificaciones en la fecha”.

En cuanto a las fechas propuestas por el Gobierno, es decir, 15 y 16 de mayo, la líder del Colmed aseguró que “lo conversé el día de ayer (domingo) con el ministro vocero de gobierno (Jaime Bellolio), y nosotros no nos vamos a oponer a esas fechas, pero queremos dejar bien claro que estamos en un contexto de incertidumbre”.

“Por lo menos con los elementos que tenemos sobre la mesa no les podemos asegurar que los días 15 y 16 de mayo no vayamos a tener un escenario adverso y va a ser un verdadero desafío para el gobierno lograr una contención de la pandemia y, a nuestro juicio, quizás lo más racional hubiera sido primero ver la caída de la curva, objetivar que esta existiera para ver la agenda o, en segundo lugar, hacerlo muy similar a lo que hicimos el año pasado posterior al invierno”, concluyó Izkia Siches.