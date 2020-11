Presidenta del Fenats a Enrique Paris: ¿Acaso está esperando que paremos todos?

El ministro de Salud, Enrique Paris, intentó minimizar el impacto del paro indefinido que iniciaron este lunes los integrantes de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Salud (Fenats), indicando que tiene muy baja adhesión.

“El paro o la movilización, tiene una adhesión del 0,49% y eso me alegro. Yo respeto y reconozco que tienen derecho a movilizarse y tienen derecho a discrepar de las medidas que toma el Minsal, pero también los llamo a la reflexión, un país que está pasando por una pandemia, por una gran dificultad en el ámbito de la salud, me llama mucho la atención que los funcionarios llamen a paro, en circunstancias en que yo me reuní 15 veces para escuchar sus propuestas”, indicó.

Ante estas declaraciones, Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional, aseguró que “el 100% de los trabajadores de la salud adhieren plenamente a las a las demandas que hemos planteado”.

“Yo lamento ministro que tengamos que estar en paro, porque nosotros no queremos perjudicar a los pacientes; por supuesto que es mejor que tengamos menos trabajadores en paro qué más, ¿qué espera usted? qué están todos los trabajadores de la salud en paro, nosotros por responsabilidad no sacamos a todos los trabajadores en paro, pero están todos él 100% adhiriendo el paro”, respondió a Paris.

“Somos 18 mil trabajadores agrupados en la Fenats Nacional, obviamente no estamos todos en la calle, porque nos comprometimos con la gente, pero no siga ofendiéndonos ni vapuleándonos, porque todo tiene un límite”, subrayó.

Además, aclaró que “no fueron 15 reuniones”, sino “cerca de cuarenta, donde se nos ha mentido y tramitado sin un mínimo de vergüenza”.

“Es lamentable, muy lamentable que usted en estos momentos en que nosotros le hemos hablado en todas las formas, hemos estado en reuniones 40 veces tocando los temas todavía no podamos tener respuesta”, acotó la dirigenta.

Valderas indicó que no cree que haya un funcionario de la salud que no quiera recibir el pago del Bono al Trato del Usuario en tramo 1 o el Bono Covid.

“Nosotros no vamos a tranzar con estos puntos, ni con el mejoramiento del presupuesto para los hospitales, porque el 80% de la población se atiende en el sistema público y no basta con nuestro esfuerzo, requerimos insumos y recursos”, sentenció.

Más de 30 mil trabajadores contagiados con COVID-19

Desde el Fenast recuerdan que las demandas por parte de los trabajadores de salud vienen desde mucho antes, pues ya habían ocurrido paralizaciones durante inicios de octubre pidiendo la incorporación de los Técnicos en Enfermería en Nivel Superior, que tampoco recibió respuesta. Mientras que ahora se suma el presupuesto 2021 con un aumento de sólo 162 per cápita, el rechazo del bono Covid, que desde el Gobierno les habían prometido y él Bono por Trato al Usuario, que sólo será pagado al primer tramo, que se extienda a todos los trabajadores de la salud sin distinción.

Adicionalmente, denuncian y las condiciones deplorables en las que se ha visto envuelta la Salud Pública durante la pandemia de COVID-19; y en especial la falta de protección a los trabajadores, de los cuales más de 30 mil se han contagiado con coronavirus en todo el país.

Los trabajadores de salud, instan al ministro Enrique Paris a reflexionar y tomar las medidas pertinentes para que las demandas puedan ser atendidas.

“El ministro es médico y sabe que con lo que ofrecen no alcanza y menos para enfrentar la cantidad de enfermos de COVID-19, que de seguro habrá a partir de marzo” sin embargo advierte que el paro no se depondrá: “continuará hasta obtener una respuesta decente de parte del ministerio y de parte del Gobierno que permita frenar las mentiras y las burlas hacia los trabajadores de la salud cómo ocurrió hasta este momento”.

Asimismo, la Fenats hace un llamado de calma para los ciudadanos “No vamos a abandonar la atención en los hospitales, no sale todo el mundo a paro, por lo tanto queda gente trabajando y también quedan turnos éticos”, reseñó Resumen.

“Le pedimos a la ciudadanía comprensión y apoyo, porque no estamos luchando solo por nuestro reconocimiento, sino también por el presupuesto para atender al 80% de la ciudadanía que se atiende en el sistema público”, expresaron.