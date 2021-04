Presidenta del Senado: Concluida discusión del tercer retiro debemos continuar con el impuesto a los súper ricos

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, señaló este miércoles que “la energía del Senado en estos momentos está puesta en sacar adelante el tercer retiro de fondos de las AFP. Independiente de que el Presidente recurrió al Tribunal Constitucional, nosotros vamos a mantener el trámite y vamos a mantener la sesión del jueves 22 hasta total despacho”.

“Yo reconozco que forma parte de las atribuciones del Presidente de la República recurrir al Tribunal Constitucional, pero de la misma forma voy a hacer exigible el respeto a las atribuciones constitucionales que tiene el Senado y el Congreso. Esta Constitución le otorga poder al Congreso para presentar iniciativas”, agregó Provoste.

En ese sentido la legisladora llamó “a la tranquilidad a las familias del país. Muchas familias están esperando. El Congreso no va a paralizar la discusión del tercer retiro independiente que el Presidente haya recurrido al Tribunal Constitucional. Él evaluará los costos que tiene esa medida. Nuestro compromiso con la ciudadanía sigue inalterable”.

La senadora Provoste dijo además que “con posterioridad al tercer retiro, tenemos que abrir una conversación distinta. Cerca de tres millones de chilenos y chilenas que no tienen nada que retirar (de las AFP). Y sin embargo, no califican para los bonos de clase media, porque no tienen recursos suficientes para ser considerados de clase media, y tampoco califican para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), porque tienen demasiados recursos. Por eso desde la oposición hemos planteado una Renta Básica Universal para enfrentar esta situación que no es sólo una crisis sanitaria, es también una crisis social y económica profunda”.

“Para eso se necesita tener una mejor recaudación”, agregó. “Y nosotros le decimos al gobierno, aquí y ahora: Impuesto a los súper ricos. Partamos por eso. Y luego avancemos en una reforma tributaria que tenga un principio claro de progresividad, que aquellos que tienen más paguen más”, indicó la legisladora.

“Debemos aprobar ahora el impuesto a los súper ricos y después continuar con una reforma tributaria progresiva, que permita recaudar más de manera permanente y terminar con exenciones tributarias a los altos ingresos que no nos parece justo mantener. Esa es la vía para que el país pueda tener una mejor recaudación, pueda mejorar las ayudas sociales y puede garantizar que nuestras familias se cuiden”, concluyó Provoste.