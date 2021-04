Presidenta del Senado: “El tercer retiro aprobado en el Congreso no forma parte de ninguna negociación”

“No hay un proceso de negociación”, así de tajante fue la presidenta del Senado, Yasna Provoste, con respecto a la posibilidad de que la oposición y el gobierno revisen si es admisible o no el tercer retiro.

“El Congreso ya hizo su trabajo. Ahora esperamos que el gobierno lo promulgue lo antes posible. El tercer retiro no forma parte de ninguna negociación”,afirmó este domingo en el programa Mesa Central de Canal 13.

«El Gobierno tiene hasta el día martes, antes que el Tribunal Constitucional declare la admisibilidad, para retirar el requerimiento (para declararlo inconstitucional). Nadie se humilla cuando hace algo por el bien de nuestro país, y créame que es un gesto que todos vamos a valorar, porque creo que es una contribución muy significativa a la paz social”, afirmó Provoste.

La senadora indicó que su sector siempre planteó que había una mejor forma de enfrentar esta crisis económica, pero que a pesar de eso, hoy se requiere del tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales.

“La idea de que las personas acudan a sus ahorros no es la mejor alternativa (…), pero ha sido una medida desesperada frente a las mezquinas ayudas (del Ejecutivo).El Congreso aprobó el tercer retiro abrumadoramente si se compara con el primer retiro”, subrayó.

Provoste criticó que se utilicen los fondos previsionales siendo que “Chile tiene fondo soberano, capacidad de endeudamiento. No nos hemos sentido cómodos con que la crisis la paguen los trabajadores con sus ahorros, pero uno se pregunta que hubiese pasado si no se hubieran aprobado el primer y segundo retiro”.

Por eso -insistió- corresponde “promulgar el tercer retiro y sentarse a debatir con una mirada más larga una reforma tributaria con principio de progresividad”.

“Esa desigualdad que nosotros tenemos que abordar con más recursos para hacernos cargo de mejores ayudas en este momento, pero además de un sistema de protección de verdad en el próximo Gobierno (…) para poder de verdad tener una reforma tributaria que nos permita recaudar más, en una lógica distinta a las anteriores, con un principio de progresividad. Es decir, que los que tienen más paguen más, en una lógica tributaria que también incentive el empleo y que nos permita eliminar las exenciones que son una muestra del abuso que se ha perpetuado en nuestra sociedad”, aseveró.

La jefa de la Cámara Alta precisó que no hay que mezclar el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales con el llamado del Mandatario a sentarse a la mesa a debatir sobre una reforma tributaria que permita contar con fondos de emergencia para crisis como la de la pandemia.

“Nosotros recogimos de inmediato ese llamado señalándole que era necesario poder realizar una reforma tributaria, con un principio que además fuera progresivo, en donde los que tienen más paguen más, y por lo tanto, eso nos permite aclarar una serie de situaciones que han estado ocurriendo durante este tiempo”, dijo a senadora.

En sus declaraciones recordó que los “candidatos de la derecha celebraban un bono de 65 mil pesos hace algunos meses. El estallido social hubiese sido insostenible. Estos retiros han sostenido al Gobierno y este sigue pensando que lo está haciendo bien”.

Cuestionó que frente a la actual crisis generada por la emergencia sanitaria y que afecta a millones de familias, el gobierno de Sebastián Piñera, en « lugar a abrirse a un proceso de diálogo contundente, lo que quiere plantear al país es un cuarto retiro de los fondos previsionales”.

Te interesa leer: Presidenta del Senado: Congreso ya aprobó Tercer Retiro, lo único que resta es que Piñera lo promulgue

Además, ratificó que va a defender el tercer retiro ante el Tribunal Constitucional: “El día viernes, acordamos en la reunión de comité -con los votos en contra de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli- hacernos parte del requerimiento y vamos a hacernos parte en los alegatos. Asumir nuestra responsabilidad de respetar la Constitución. Y el Artículo 77 establece la facultad para iniciar reformas constitucionales al Parlamento y al Ejecutivo, ejerce un equilibrio de poderes”.

“Vamos a estar siempre disponibles al diálogo. Nos parece que hoy, dada la fragilidad, donde ni siquiera la coalición gobernante tiene un apoyo cerrado al Ejecutivo, ad portas de un paro nacional, debe remover las conciencias de todos”, agregó.

Acusación constitucional contra Piñera

Consultada sobre la acusación constitucional que busca destituir de su cargo a Sebastián Piñera por inhabilidad, la máxima autoridad del Senado no se quiso referir porque es facultad de la Cámara y porque el Senado tiene una función en ese proceso.

No obstante dijo que “no creo que aquí los gobiernos se tengan que derrocar, no creo en buscar la salida de los presidentes por ninguna vía que no sea la vía democrática«.

“Esperamos contribuir a la unidad de la oposición, que en mi opinión hace una mejor lectura que la del Gobierno. Tenemos que ser capaces de recuperar la gobernabilidad de este Gobierno y recuperar la paz social. Porque cuando dijeron que la crisis nos afectaba a todos por igual, es mentira. Los sectores más vulnerable están más pobres mientras que aumenta la fortuna de los chilenos más acomodados”, agregó.

“Debemos terminar esa lógica de regateo”, sentenció la legisladora.