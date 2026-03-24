«Presidente, ahora sí Chile se puede caer a pedazos»: Diputado Juan Santana emplaza a Kast por alza de la bencina

El parlamentario responsabilizó a Kast y su relación “servil” con Trump, ya que esta alza tiene su origen en la crisis mundial por el precio del petróleo derivado del conflicto provocado por EE

«Presidente, ahora sí Chile se puede caer a pedazos»: Diputado Juan Santana emplaza a Kast por alza de la bencina
El Ciudadano

El parlamentario responsabilizó a Kast y su relación “servil” con Trump, ya que esta alza tiene su origen en la crisis mundial por el precio del petróleo derivado del conflicto provocado por EE.UU. e Israel.

Luego de que el Gobierno, a través del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, oficializó el alza de 370 pesos en el precio de las bencinas y de 580 pesos en el diésel, el diputado Juan Santana emplazó al presidente Kast por hacer pagar a los trabajadores y trabajadoras, el costo de crisis mundial por el precio del petróleo.

“Presidente, ahora sí que Chile se caerá a pedazos. Los precios de los combustibles van a subir como nunca antes y por efecto dominó, subirán los precios de todo, ante el encarecimiento de los costos de transporte. Lo peor de todo esto, es que los que más van a sufrir las consecuencias son todas las familias chilenas”, afirma el diputado Santana.

El parlamentario responsabilizó a Donald Trump por iniciar, junto con Israel, un conflicto que provocó esta crisis mundial por el precio del petróleo. Santana acusó a Kast de entregar un respaldo hasta servil al Presidente de los Estados Unidos y de gobernar pensando en quienes más tienen en nuestro país.

“Lo peor de todo es que esta crisis tiene su origen en los conflictos bélicos promovidos por Donald Trump y su Gobierno, precisamente con el respaldo hasta servil, del presidente Kast. Y  el Presidente no solo apoya a los más poderosos a nivel mundial; en nuestro país anunció con bombos y platillos que los grupos económicos más poderosos, rebajaran su tasa impositiva, pese a que casi triplicaron sus ganancias en 2025”, concluye el parlamentario.

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