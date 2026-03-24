«Presidente, ahora sí Chile se puede caer a pedazos»: Diputado Juan Santana emplaza a Kast por alza de la bencina

El parlamentario responsabilizó a Kast y su relación “servil” con Trump, ya que esta alza tiene su origen en la crisis mundial por el precio del petróleo derivado del conflicto provocado por EE.UU. e Israel.

Luego de que el Gobierno, a través del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, oficializó el alza de 370 pesos en el precio de las bencinas y de 580 pesos en el diésel, el diputado Juan Santana emplazó al presidente Kast por hacer pagar a los trabajadores y trabajadoras, el costo de crisis mundial por el precio del petróleo.

“Presidente, ahora sí que Chile se caerá a pedazos. Los precios de los combustibles van a subir como nunca antes y por efecto dominó, subirán los precios de todo, ante el encarecimiento de los costos de transporte. Lo peor de todo esto, es que los que más van a sufrir las consecuencias son todas las familias chilenas”, afirma el diputado Santana.

El parlamentario responsabilizó a Donald Trump por iniciar, junto con Israel, un conflicto que provocó esta crisis mundial por el precio del petróleo. Santana acusó a Kast de entregar un respaldo hasta servil al Presidente de los Estados Unidos y de gobernar pensando en quienes más tienen en nuestro país.

“Lo peor de todo es que esta crisis tiene su origen en los conflictos bélicos promovidos por Donald Trump y su Gobierno, precisamente con el respaldo hasta servil, del presidente Kast. Y el Presidente no solo apoya a los más poderosos a nivel mundial; en nuestro país anunció con bombos y platillos que los grupos económicos más poderosos, rebajaran su tasa impositiva, pese a que casi triplicaron sus ganancias en 2025”, concluye el parlamentario.