Presidente Boric designa a general Pedro Varela como nuevo Comandante en Jefe del Ejército

A la fecha, el uniformado -nacido en Chiguayante en 1968- se desempeña como Comandante de Operaciones Terrestres, cargo que asumió en 2024, teniendo bajo su responsabilidad planificar y dirigir el alistamiento operacional de la fuerza terrestre. Ahora, a partir de marzo de 2026, será el nuevo jefe máximo del Ejército.

Autor: Absalón Opazo
El Presidente de la República, Gabriel Boric, designó al General de División Pedro Varela Sabando como nuevo Comandante en Jefe del Ejército, en reemplazo del General Javier Iturriaga.

Varela asumirá sus funciones en marzo de 2026 y permanecerá a cargo de la institución hasta 2030.

A través de un comunicado, el Ejército informó que el General Pedro Varela, nacido en Chiguayante en 1968, ingresó a la Escuela Militar el año 1986, graduándose con el grado de Alférez en el Arma de Caballería Blindada el 1 de enero de 1989. Posee la especialidad primaria de Estado Mayor y secundarias de Comandos, Paracaidista Básico Militar, Inteligencia Militar, Profesor Militar de Escuela y de Academia.

Además es Licenciado en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército y Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército.

En 2020, en tanto, como General de Brigada de la Dirección de Inteligencia del Ejército, impulsó el desarrollo de capacidades militares de ciberdefensa, mientras que en 2023 ejerció como Comandante del Comando Conjunto Norte, unidad dependiente del Estado Mayor Conjunto que tiene la responsabilidad de preparar, entrenar y emplear las fuerzas militares.

A la fecha, el General Pedro Varela se desempeña como Comandante de Operaciones Terrestres, cargo que asumió en 2024, teniendo bajo su responsabilidad planificar y dirigir el alistamiento operacional de la Fuerza Terrestre. 

