Presidente Boric dio a conocer proyecto de Ley de Presupuesto 2024: Gasto público aumenta un 3,5%

A través de una cadena nacional de televisión, el Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2024, en el que destaca un aumento del 3,5% en el gasto público.

En su intervención, el Mandatario detalló los principales lineamientos del proyecto, señalando que 2024 será un año «de reactivación económica».

Entre los temas mencionados por Boric se encuentra el aumento de un 7,5% en el presupuesto para el orden público y seguridad, con especial foco en el combate al crimen organizado, la asistencia a víctimas, y en la creación de 4.107 nuevas plazas carcelarias.

Respecto al sueldo mínimo, el Presidente recordó que este llegará a los 500 mil pesos en julio de 2024, por lo que el presupuesto debe hacerse cargo de aquello, otorgando, por ejemplo, subsidios a la pequeñas empresas.

Otro punto destacado por el Jefe de Estado fue el royalty minero, «que entregará desde el próximo año y progresivamente nuevos recursos para las comunas mineras y el resto del país», indicó el Mandatario.

Asimismo, en transportes, confirmó que la iniciativa de su gobierno «Trenes para Chile» incorporará nuevos servicios, anunciando además la llegada de flotas de buses eléctricos para las comunas de La Serena, Coquimbo, Colina y Valparaíso.

Seguridad social y Salud

En seguridad social, Gabriel Boric planteó que la Salud es una prioridad en el proyecto, que aumenta en un 8,1% los recursos para el sistema público, los cuales se destinarán, entre otros aspectos, a mejorar la cobertura y para poder contratar a más de 6.000 nuevos trabajadores permanentes.

El Mandatario también destacó en el énfasis presupuestario de este ámbito a la atención primaria y los consultorios, anunciando la implementación de 6 nuevos hospitales y la realización de 48 mil nuevas cirugías.

En tanto, en el ámbito de la infancia, el proyecto considera la inyección de 100 mil millones de pesos adicionales para dar cobertura a programas dedicados a la niñez. En la misma línea, se aumenta en un 4,2% la inversión en educación, destacando el plan de reactivación educativa, la salud mental y la gratuidad de la universidad, calificada por Boric como «una conquista histórica» y una política que «cambia vidas».

Así, agregó el Jefe de Estado, el presupuesto 2024 financiará la gratuidad de 39 mil nuevos estudiantes, junto con aumentar la beca de alimentación a 45 mil pesos. En este punto, destacó que cuando asumió su administración, esta beca era de 32 mil pesos y no había sido reajustada en 10 años.

En Cultura, se considera un incremento presupuestario de 6,8%, el cual será destinado, entre otros aspectos, «a mejorar el Consejo de Monumentos Nacionales para mejorar la inversión pública», y a implementar una nueva política: un «tren cultural» que recorrerá todo Chile, llevando música, ferias de libros, teatro y otras expresiones artísticas, a los distintos territorios del país.

Apoyo a afectados por incendios y lluvias

Luego, el Mandatario detalló el aporte que se destinará para ir en ayuda de las y los afectados por las lluvias y los incendios ocurridos en distintas regiones de Chile durante 2023.

Al respecto, afirmó que «como país tenemos el deber de estar mejor preparados para la emergencia, más aún en tiempos de crisis climática», señalando que el Estado destinará 148 mil millones de pesos para esta tarea.

«Parte de esto viene del presupuesto, que aumenta en un 28% los recursos para labores de este tipo, como por ejemplo, el control de aluviones, la mantención de riberas y cauces en las comunas rurales, planes de recuperación y reconstrucción en zonas afectadas por lluvias e incendios, apoyo a agricultores que perdieron cultivos y cosechas, y recuperación de infraestructura pública afectada», detalló Boric.

Ya casi al término de su intervención, el Presidente hizo mención a las modificaciones que se incluyeron para elevar los estándares de uso de los recursos del Estado, advirtiendo en ese sentido que «no le vamos a dar espacio a la corrupción, se halle donde se halle».

Pacto fiscal

El Presidente Boric cerró su alocución haciendo un llamado a la clase política a ponerse de acuerdo para sacar adelante un nuevo pacto fiscal que permita al Estado tener más recursos permanentes que hagan posible, por ejemplo, mejorar significativamente las pensiones.

«Sabemos que esto no es suficiente, pero como toda familia, no podemos gastar más de lo que tenemos. Necesitamos recursos permanentes, y por eso el pacto fiscal que hemos propuesto es tan relevante. Es momento de poner el interés superior de Chile por delante, terminar con las diferencias entre nosotros los políticos. No puede ser que tengamos adultos mayores que después de una vida de trabajo, no puedan tener una pensión digna», manifestó Boric.

Escucha la exposición completa del Presidente a continuación:

