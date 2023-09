Presidente Boric presentó plan de prevención y combate de incendios forestales: Presupuesto aumentó en 47%

El Presidente Gabriel Boric lanzó este jueves el Plan Nacional 2023-2024 para la prevención, mitigación y combate de incendios forestales,

El plan busca minimizar el riesgo de ocurrencia, reducir la vulnerabilidad de las comunidades y ecosistemas de las regiones afectadas por los incendios y mejorar la coordinación de los equipos de respuesta, en vista de que se aproxima la temporada de siniestros.

De hecho, desde La Moneda indicaron para el próximo periodo se espera una mayor ocurrencia y daño en incendios de magnitud, aumento en la simultaneidad, extensión de la temporada y posible aumento de siniestros en zonas extremas debido, especialmente, a una gran probabilidad de desarrollo de vegetación fina y muerta disponible para la ignición en la zona centro, centro sur y austral en verano.

Para octubre se proyecta la consolidación del secado de pastos y malezas en la zona centro y para diciembre en el centro sur y austral.

El plan incluye tanto a actores públicos como privados y contempla tres ejes principales: prevención y mitigación, preparación para la respuesta y comunicaciones.

¡Presupuesto histórico! Porque prevenir los incendios es mucho más fácil que combatirlos, el Presidente @GabrielBoric ya anunció el Plan de Protección contra Incendios de la temporada 2023-2024.

¡Cuidemos nuestro Chile! #EvitemosLosIncendios



Para impulsar esta iniciativa, el Gobierno inició una coordinación interministerial para identificar aquella infraestructura crítica a nivel país que, bajo la dependencia o responsabilidad de cada uno de estos, pudiera estar vulnerable ante la ocurrencia de incendios, planificando la ejecución de acciones de prevención y mitigación.

“Nos estamos coordinando de mejor manera entre los actores públicos y privados, y a diferencia de lo que se piensa, cuando estamos en una emergencia baja el movimiento, acá nadie se relajó en la temporada donde no hubo incendios, sino que estuvimos trabajando en coordinación, en inversión, en capacitación y en particular, Senapred está junto con Conaf y el Ministerio del Interior presentaron una estrategia para la contención de incendios”, anunció el Presidente Boric desde el Aeródromo de Rodelillo, en Valparaíso.

Hoy desde Rodelillo presentamos el Plan de Protección contra Incendios Forestales, que va a contar con un presupuesto histórico de más de 148 mil millones de pesos permitiendo contar con aeronaves y brigadistas desde Atacama a Magallanes para combatir los incendios forestales.

Más presupuesto para combatir los incendios

El Plan Nacional 2023-2024 de prevención, mitigación y combate de incendios contempla un presupuesto de 148 millones de pesos, lo que representa un incremento de 47% con respecto a la temporada anterior. Lo que permitirá mantener 70 aeronaves y 311 brigadas terrestres entre Atacama y Magallanes.

Estos recursos estarán enfocados en la difusión, prevención y mitigación de los incendios. Se espera aumentar el personal de prevención de 178 a 205 profesionales, alcanzar las 237 comunidades preparadas en el país, lograr que las Unidades de Análisis y Diagnóstico (UAD) investiguen el origen y causa de al menos un 40% de la ocurrencia de incendios, y en relación a iniciativas en materia de mitigación se espera manejar una superficie de 7.500 ha, cifra que representa un incremento de más del doble de la superficie manejada el período anterior.

Los 148 millones de pesos se destinarán de la siguiente manera:

Difusión, prevención y mitigación: Aumento del personal de prevención de 178 a 205 profesionales.

Lograr que 237 comunidades en el país estén preparadas.

Objetivo de que las Unidades de Análisis y Diagnóstico (UAD) investiguen el origen y causa de al menos un 40% de los incendios.

Incremento significativo en la superficie manejada de mitigación, llegando a 7.500 ha, más del doble que en el período anterior. Preparación para la respuesta: Planificación de 311 brigadas con un período de operación promedio de 6,4 meses.

Implementación de 28 brigadas de régimen nocturno para ampliar la cobertura de protección y combate.

Disponibilidad de aproximadamente 70 aeronaves, incluyendo 40 helicópteros, 4 aviones de dirección y coordinación del trabajo aéreo, 26 aviones cisternas, e incluso dos tanqueros o aeronaves de altas prestaciones con capacidades de descarga.

Las regiones que concentrarán la mayor parte de los recursos son Valparaíso (48 brigadas y 10 aeronaves), O’Higgins (41 brigadas y 6 aeronaves) y Biobío (37 brigadas y 11 aeronaves).

Llamado a la prevención

Durante el lanzamiento del plan, el jefe de Estado hizo un llamado la prevención de estos siniestros, por lo que dijo que era importante educar y fiscalizar a la población.

“No tengamos conductas de riesgo, no hagan fuego en zonas no habilitadas, si van a un parque no dejen basura, y a quienes trabajan en el campo les pido en los momentos de crisis seguir las instrucciones de las autoridades y no trabajar en faenas silvoagropecuarias en las horas de más calor porque una chispa basta para generar un incendio”, expresó.

“Estamos en una crisis climática que está afectando a todo el mundo y esta crisis no reconoce fronteras. Da lo mismo si eres un país desarrollado o en vías de desarrollo”, recalcó el Presidente.

