Presidente Boric promulgó ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados: «Un acto de justicia para las personas cuidadoras cuyo trabajo sostiene al país y a la sociedad»

Este lunes 9 de febrero, el Presidente Gabriel Boric promulgó en La Moneda la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, un anhelo largamente esperado por la comunidad y alcanzado en gran medida por la lucha de las organizaciones de personas cuidadoras en todo Chile.

«Al promulgar la ley de Chile Cuida, quiero reconocer a todas las personas, principalmente mujeres, que cuida en el país, que están en todas partes, y muchas veces no se ven, pero ahí están y nos sostienen», señaló el Jefe de Estado durante la ceremonia de promulgación de la ley.

En esa línea, Boric recordó que «históricamente los cuidados han sido realizados principalmente por las familias, y dentro de éstas por las mujeres, de manera invisibilizada y subestimada».

«Actualmente vivimos cambios sociodemográficos que afectan directamente los cuidados: aumento de la esperanza de vida, envejecimiento acelerado de la población, menor tasa de fertilidad y transformaciones en la estructura familiar, especialmente por la mayor incorporación de mujeres al mercado laboral», agregó el Mandatario.

Estos fenómenos, añadió Boric, han generado lo que se conoce como ‘crisis de los cuidados’, esto es, un aumento en la demanda de cuidados y una disminución de las personas disponibles para realizar esta labor, convirtiéndose así en una de las urgencias sociales más importantes del país.

«Todavía hay muchos que no dimensionan cómo cuidar es trabajar y cómo ese trabajo sostiene también el trabajo del resto. Y cómo cuando, por cualquier motivo, falla la red de cuidados, se desmorona o tiembla todo el sistema de la vida social. Cuando tenemos un niño o una niña chica y no hay con quién dejarlo en febrero porque la sala cuna o el jardín cerró y tengo que ir a trabajar», señaló el Presidente.

Qué dice la nueva ley

La nueva legislación, conocida popularmente como «Chile Cuida», contempla el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas, e incluye el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado, que se garantizará gradualmente a las personas que requieran recibir cuidados y a las personas cuidadoras, sean remuneradas o no remuneradas.

Asimismo, reconoce que el trabajo de cuidados no remunerado cumple una función social y familiar que contribuye al desarrollo económico y social del país, estableciendo el deber del Estado de contar con una oferta adecuada, necesaria y suficiente en materia de apoyos a las labores de cuidado.

De esta manera, se crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), un modelo de gestión y coordinación intersectorial que articula instituciones, programas, acciones y demás instrumentos destinados a los apoyos y cuidados.

En específico, se conectará al Estado con las familias, comunidades y privados. Además, el SNAC deberá planificar, coordinar y establecer gradual y progresivamente la provisión de nuevos programas; supervisar los programas y servicios de apoyos y cuidados públicos, privados y comunitarios; evaluar los programas públicos; y adoptar medidas para promover la autonomía y la vida independiente.

En la actualidad, Chile ya cuenta con 66 centros comunitarios de cuidados presentes en todas las regiones del país, tanto en zonas rurales como urbanas. En adelante, se proyecta alcanzar los 100 centros en proceso de habilitación a marzo de 2026.

Finalmente, desde La Moneda destacaron que el programa Chile te Cuida entrega herramientas para que las cuidadoras/es puedan abordar el autocuidado, contar con atenciones garantizadas para su salud mental y combatir el aislamiento y soledad.

En su versión inicial, atenderá a 6.200 personas y llegará a 14 comunas del país.

