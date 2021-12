Presidente de Comisión de Constitución sobre tramitación de proyecto de quinto retiro: «Vamos a comenzar prontamente»

El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marcos Ilabaca (PS), señaló que espera que la instancia comience a tramitar próximamente el proyecto de quinto retiro de los fondos previsionales, tras haberse rechazo por falta de votos el del cuarto retiro.

Entrevistado por Mega Plus, el diputado socialista señaló que el martes pasado se presentó a la Comisión el proyecto de ley de la diputada Pamela Jiles, por lo que ya se encuentran hablando con las bancadas para que no se repita lo mismo del cuarto retiro.

«Recién el día martes de la semana pasada se dio cuenta en la comisión de Constitución la tramitación de este proyecto de ley que presentó la diputada Jiles con el diputado González. Y lo cierto es que si el cuarto retiro no hubiera sido rechazado por falta de votos, porque efectivamente existía una mayoría de diputados y diputadas que en definitiva no querían este proyecto, no hubiéramos perseverado con la tramitación de esto», expresó Ilabaca, citado por MegaNoticias.

«Ante esa situación de requerimiento, ante esa necesidad urgente, claramente uno tiene que dar respuesta, por eso he puesto mi disposición, no para tramitarlo esta semana, vamos a comenzar prontamente porque estamos tratando de ver cómo está. Durante la semana voy a estar informando cuándo va a partir la tramitación», agregó.

Las conversaciones con las bancadas, detalló el parlamentario socialista, iniciaron esta semana, porque señaló que, si se presenta el escenario de rechazo, «existe la imposibilidad durante un año de poder volver a discutir un proyecto de las mismas características».

Acompañado del proyecto de quinto retiro, también se busca tramitar otro proyecto del retiro del 100%, el cuál se tienen pensado colocarlo de forma conjunta.

«Lo más seguro es que terminen fusionados, y así a través de indicaciones saldrá el proyecto que deberá conocer la Sala», puntualizó.

¿Quiénes podrán acceder al quinto retiro?

El proyecto presentado por la diputada Pamela Jiles señala a las personas que podrían acceder a este quinto retiro de las AFP.

Entre ello se encuentran, las personas afiliadas al sistema privado de pensiones, quienes podrán retirar hasta el 10% de los fondos acumulados, refiere el portal La Cancha.

De igual forma, las personas que reciben una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia, también podrán acceder a este quinto retiro, así como las personas que aún cuentan con dinero en sus fondos provisionales.

Este proyecto contempla que el retiro de fondos se realice de forma voluntaria y excepcional. Además, considerando las cifras de los retiros anteriores, se estima que durante el Quinto Retiro del 10% se podría sacar un monto máximo de 150 UF, es decir, 4,6 millones aproximadamente y el mínimo será de 35 UF, lo que equivale a 1 millón aproximadamente.