Presidente de Comunes llama a Piñera a rectificar decisión de recurrir al TC por segundo retiro del 10%

Durante la presente jornada, el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, se refirió a la medida del gobierno de llevar el proyecto del segundo retiro del 10% al Tribunal Constitucional, señalando que “la situación social de nuestro país es muy compleja y el gobierno no está entendiendo que no tiene margen, la ciudadanía no le perdonará que retrase el segundo retiro”.

“La gente está esperando políticas que apunten directamente a mejorar sus condiciones de vida, pero estas nunca llegan, eso ha hecho que que los parlamentarios ocupen sus atribuciones para impulsar proyectos como este segundo retiro que sin ser lo ideal, termina por hacer sentido común”, sostuvo el dirigente frenteamplista a la hora de criticar la estrategia del gobierno para bloquear el segundo retiro del 10% que se encuentra en el Senado.

En este sentido Ramírez agregó que “cuando más se necesitaba un gobierno del lado de la gente, Sebastian Piñera se puso del lado de los super ricos, eso ha hecho que el malestar de la ciudadanía se vaya manifestando cada día con más fuerzas” recalcando que “estamos llegando a un punto en que la única solución que ve la gente es la salida de Piñera puesto que lo sienten como un presidente que no escucha el clamor ciudadano y eso le hace mal a nuestro país independientemente del espacio político que representa”

Para finalizar, el presidente de Comunes sostuvo que “vamos apoyar todas las manifestaciones que se generen de manera democrática, nos parece que este gobierno tiene que rectificar su solicitud al TC, si no lo hace la ciudadanía se generará un estallido 2.0 y al presidente Piñera no le quedará más que renunciar para evitar un conflicto mayor al que vivimos con la revuelta de octubre”.