Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara sobre quinto retiro: «Estoy absolutamente abierto a tramitar prontamente»

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marcos Ilabaca, manifestó este lunes su disposición de poner en discusión en la Sala, el proyecto de quinto retiro de las AFP, luego de que fuera rechazado en la Cámara Baja el cuarto retiro.

«Estoy absolutamente abierto a tramitar prontamente un proyecto que creo que es importante”, expresó Ilabaca, citado por MegaNoticias.

No obstante, advirtió que no podría ser discutido esta semana dado que aún no se ha dado cuenta en Sala.

“Lamentablemente no se puede poner (en tabla) un proyecto que ni siquiera se ha dado cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados, por lo tanto, es imposible discutirlo esta semana”, dijo.

Ante esta situación, señaló que espera dar cuenta para el viernes, debido a que las solicitudes se presentan en tabla ese día.

«Yo sí estaría disponible para debatir un quinto retiro (…) Estoy abierto para discutir ese proyecto», recalcó en entrevista a Oasis, recientemente.

Sobre el proyecto del cuarto retiro de las AFP , que fue rechazado el pasado viernes – por falta de quórum –, el presidente de la Comisión señaló que, lastimosamente, la iniciativa no fue aprobada debido a «argucias», por parte de varios sectores.

«Yo siempre he sido partidario de que la solución debe venir del Estado, pero lamentablemente, el ministro Bellolio ya lo reafirmó, ha señalado que no habrá IFE en ninguna de sus formas solo el IFE Laboral que es para fomentar el empleo», expresó.

Tras rechazarse el proyecto del cuarto retiro, la diputada Pamela Jiles informó que había presentado dos nuevas iniciativas para una quinta extracción del 10% y del 100% de fondos de las AFP.

«Este resultado era previsible dada la maniobra que hace no solo el Gobierno, sino como lo he reiterado en múltiples oportunidades, el cuarto retiro ha sido un cacho para muchas fuerzas políticas, incluso algunas de oposición».

«Hemos ingresado con el diputado Félix González, en el día de ayer, tanto un proyecto del quinto retiro como el retiro del 100%. Ambas reformas constitucionales. Explico ¿Por qué? Ocurre como cuando una Cámara de origen rechaza un proyecto, este no puede ponerse en tabla en el plazo del año», expresó en rueda de prensa.

De igual forma, el diputado de Renovación Nacional Jorge Durán anunció un proyecto de quinto retiro de fondos AFP.