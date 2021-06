Presidente del Colegio de Profesores: «El gobierno no ha dado garantías para que el retorno a las salas de clases sea seguro»

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, enfatizó este martes que es necesario garantizar las condiciones de bioseguridad antes de volver a las clases presenciales en el país.

Entrevistado por Radio U. Chile, Díaz indicó que es importante volver a la presencialidad por los efectos negativos en los estudiantes.

“Somos los primeros que hemos dicho que queremos volver a la presencialidad por las consecuencias negativas que el actual formato tiene para los estudiantes y también respecto del agobio que ha significado el cambio de formato para los profesores”, afirmó Díaz.

En mayo, un estudio de Vida en Pandemia, de la U. de Chile, reveló que el 68% de los encuestados consideraron que sus hijos aprendieron menos o mucho menos, a través de las clases virtuales; mientras el 32% aseguró que no varió el aprendizaje o ha sido más o mucho más.

En este sentido, consideró que “el tema de fondo tiene que ver con las condiciones que el Ministerio de Educación ha ofrecido para ese retorno y eso nos preocupa porque sabemos que los apoderados no enviarán a los niños y niñas a las escuelas si las condiciones de seguridad no están garantizadas”.

“Nosotros decimos que para regresar acá debe haber una pandemia controlada, que no significa que el virus no exista, pero no podemos volver a la presencialidad cuando tenemos niveles de contagio mayores a las que se vivieron en el pasado”, agregó Díaz respecto de la postura del magisterio de regresar a las clases presenciales cuando las comunas se encuentren en fase 4.

Desde La Moneda han planteado que el regreso a la presencialidad se puede dar en fase 2 y que incluso se está estudiando hacerlo durante las cuarentenas. Al respeco, Díaz señaló que “el Ministerio ni siquiera ha querido conversar con nosotros. Hemos propuesto que se reestablezcan las mesas de trabajo y si los protocolos se cumplen podríamos volver, pero actualmente tenemos denuncias de colegios que han tenido que regresar a las clases y ni siquiera tienen alcohol gel”.

Ante esta situación, Díaz anunció que se conversó con el Colegio Médico (COLMED) para poder realizar un diagnóstico que permita evaluar el retorno a clases.

“Conversamos con el Colegio Médico y tuvimos una conversación sincera. Coincidimos con el diagnóstico que ellos hacen respecto del fracaso en el control de la pandemia, pero discrepamos respecto de quiénes deben ser los primeros actores que deben salir una vez que se reduzcan los contagios”, expresó Díaz, citado en la nota.

Para evaluar el aprendizaje durante la pandemia – cuando las clases fueron suspendidas en su totalidad y se implementó el mecanismo on-line –, el Ministerio de Educación realizó un estudio y se determinó que los estudiantes de sexto básico a tercero medio no alcanzaron el 60% de los aprendizajes necesarios en Lenguaje y Matemática durante el 2020, refiere el portal Pauta.

Además del bajo rendimiento, el presidente del Colegio de Profesores manifestó su preocupación por la salud mental de los estudiantes, tras la aplicación de esta modalidad de estudio.

“Por eso nuestra preocupación de que se hagan las cosas bien y el Ministerio tiene que entender que esto no es una disputa, sino que hay que escucharse y ponerse de acuerdo para dar tranquilidad y confianza en que las condiciones de seguridad están”, manifestó Díaz.