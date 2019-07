Presidente del Tribunal Constitucional niega «pactos con el Ejército»

Iván Aróstica, presidente del Tribunal Constitucional, negó tener cualquier tipo de «pacto» con el Ejército y defendió la decisión de paralizar la causa en contra del ex comandante en jefe, Humberto Oviedo. por malversación de caudales públicos.

En entrevista con el diario La Tercera, Aróstica rechazó tajantemente la acusación de un pacto con el Ejército: «Hemos llegado a niveles que me parecen totalmente extraños. Yo no tengo ningún pacto con el Ejército. Me han sacado en cara que fui fiscal de la Caja de la Defensa (Capredena) en 1996, lo que en realidad era un organismo civil, no del Ejército. Y además no salí bien de esa repartición, me echaron; así alguien podría decir también que yo tengo animadversión contra la institución».

«A un juez no se le tiene que preguntar por sus opiniones personales. Si un magistrado no tuviera opiniones personales, no sería persona. Los ministros que suscribimos la suspensión no estamos incurriendo en nada incorrecto, hemos sido consecuentes con todos nuestros fallos, independientemente de que el involucrado sea Pedro, Juan y Diego», añadió el presidente del TC al matutino.

En esa línea, subrayó no tener ninguna duda de que la ministra Rutherford, que lleva la causa, «se ha ajustado rigurosamente a la ley», toda vez que «estamos súper claros en el problema (…) la ley dice que el sumario es secreto; nosotros vemos si esa ley es constitucional o no, y no solo en el caso de Oviedo (…) ahora esa ley tiene que pasar por el cedazo de la Constitución. El TC debe verlo con calma, lo que no significa una demora, sino verlo con la suficiente prudencia».

Finalmente, Aróstica aseguró que lo que viene es que el pleno del TC va a tener que analizar un tema «un poco más complejo», porque «lo que está en juego en este caso va más allá del caso del señor Oviedo, está en juego el Estado de Derecho. O sea, cómo vamos a entender el Estado a Derecho a futuro», planteó, exponiendo que «Chile, más allá del caso Oviedo, ha venido en las últimas mediciones internacionales cayendo en materia del Estado de Derecho».

Eso, explicó el abogado, «se concreta en una falta de certeza y seguridad jurídica», de las cuales «todos somos responsables: los jueces, los legisladores, el Ejecutivo, la Contraloría. Los jueces constitucionales tenemos que dar certeza y decir qué vamos a hacer con todos estos procesos. Uno no solo piensa en el señor Oviedo, sino en qué vamos a hacer a futuro», afirmó Aróstica.