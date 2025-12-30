Presidente Petro confirma cambios en cúpula militar para 2026 y destaca récord histórico en incautación de cocaína

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la reconfiguración del alto mando de las Fuerzas Militares del país, afirmando que durante 2026, las prioridades serán «la seguridad y la democracia».

En esa línea, el mandatario destacó la labor de las Fuerzas Armadas en 2025: «Los comandantes salientes estuvieron al frente de grandes operaciones de las Fuerzas Militares, donde destaco la recuperación del corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca».

«Allí se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar. Esto ha contribuido en que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico», enfatizó Gustavo Petro.

El Presidente de Colombia también valoró que «bajo su liderazgo, influyeron en que en el 2025 se haya logrado el récord histórico en incautación de cocaína. Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores».

«También incrementaron la ofensiva frente al año anterior en un 27% y lograron la neutralización de más de 4.400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico», puntualizó Petro, detallando en ese sentido que en 2025 se incautó la mayor cantidad de armamento durante la última década.

Finalmente, el Presidente Petro resaltó el incremento de los efectivos de la fuerza pública en un 6% frente a la disminución que hicieron los anteriores mandatarios Duque, de un -11%, y Santos en su último gobierno, de -4%.

Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar. Así quedarán los Comandantes y Segundos Comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia.



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

General

HUGO… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 27, 2025

