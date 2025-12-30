Presidente Petro confirma cambios en cúpula militar para 2026 y destaca récord histórico en incautación de cocaína

"Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores", detalló el mandatario colombiano.

Presidente Petro confirma cambios en cúpula militar para 2026 y destaca récord histórico en incautación de cocaína
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la reconfiguración del alto mando de las Fuerzas Militares del país, afirmando que durante 2026, las prioridades serán «la seguridad y la democracia».

En esa línea, el mandatario destacó la labor de las Fuerzas Armadas en 2025: «Los comandantes salientes estuvieron al frente de grandes operaciones de las Fuerzas Militares, donde destaco la recuperación del corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca».

«Allí se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar. Esto ha contribuido en que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico», enfatizó Gustavo Petro.

El Presidente de Colombia también valoró que «bajo su liderazgo, influyeron en que en el 2025 se haya logrado el récord histórico en incautación de cocaína. Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores».

«También incrementaron la ofensiva frente al año anterior en un 27% y lograron la neutralización de más de 4.400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico», puntualizó Petro, detallando en ese sentido que en 2025 se incautó la mayor cantidad de armamento durante la última década.

Finalmente, el Presidente Petro resaltó el incremento de los efectivos de la fuerza pública en un 6% frente a la disminución que hicieron los anteriores mandatarios Duque, de un -11%, y Santos en su último gobierno, de -4%.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Petro se alinea con el Sahara Occidental: defiende referéndum de autodeterminación frente a bloqueo de Marruecos

Hace 1 mes
El Ciudadano

“He ordenado el bombardeo”: Petro activa ofensiva para desarticular frente narcoterrorista de "Iván Mordisco"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Gustavo Petro es nominado al “Nobel Alternativo” 2026 por su aporte a la justicia social y los derechos humanos

Hace 1 mes
El Ciudadano

Petro decreta alza del salario mínimo en Colombia: anuncia aumento de 22,7% para 2026

Hace 10 horas
El Ciudadano

Gran apoyo al Pacto Histórico en Colombia

Hace 2 meses
El Ciudadano

Gustavo Petro Nominated for 2026 "Alternative Nobel" for Contributions to Social Justice and Human Rights

Hace 1 mes
El Ciudadano

Petro: “Israel repite lo que hicieron los nazis contra los judíos, pero esta vez contra los palestinos”

Hace 2 meses
El Ciudadano

Gustavo Petro se sumó a marcha de repudio a Netanyahu en Nueva York: "Cuando la diplomacia se acaba hay que pasar a otra fase de la lucha"

Hace 3 meses
El Ciudadano

Petro asegura que última embarcación atacada por EEUU en el Caribe era colombiana y advierte que se abre "un nuevo escenario de guerra"

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano