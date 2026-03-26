“Trump es Hitler”: gobierno denuncia presunto hackeo tras mensaje publicado en cuenta de Kast

Un mensaje tan explosivo como inusual abrió un nuevo flanco para el gobierno de José Kast durante la madrugada de este jueves. Desde la cuenta personal del Presidente en redes sociales apareció una publicación que atacaba a Donald Trump y lo comparaba con Hitler . El posteo fue borrado poco después, pero alcanzó a circular con fuerza antes de que La Moneda saliera a desmarcarse.

“Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donald Trumpler es peor que Hitler”, señalaba el posteo.

La reacción oficial fue rápida: el Ejecutivo denunció que las cuentas personales del mandatario en X e Instagram habrían sido «comprometidas por terceros» . En otras palabras, el gobierno habló de un presunto hackeo. Sin embargo, más allá de esa versión, el episodio deja abierta una pregunta que en política digital nunca es menor: si se trató efectivamente de una vulneración externa o de una publicación interna luego desconocida.

Captura del post en redes sociales.

Un mensaje que encendió la alarma

La publicación atribuida a la cuenta de Kast np pasó inadvertida. No solo por el tono, sino por el blanco del ataque: Donald Trump, figura con la que el Presidente chileno ha sido asociado política e ideológicamente en diversas ocasiones por se ultraderechista.

Ese detalle vuelve el episodio todavía más sensible. No se trató de un mensaje cualquiera ni de una frase ambigua. Fue una publicación con alta carga político, emitida desde una cuenta directamente asociada al jefe de Estado y capaz de generar efectos inmediatos en la agenda mediática y diplomática.

Por eso, el gobierno optó por salir rápidamente a fijar una versión: que las cuentas habían sido comprometidas y que los mensajes viralizados no correspondían a Kast.

La tesis oficial: un presunto hackeo

Según informó el Ejecutivo, la alarma se activó luego de detectar actividad irregular en las redes personales del mandatario. Desde La Moneda se advirtió, además, que podía aparecer nuevo contenido ajeno a la voluntad del Presidente, por lo que pidió no atribuir eventuales publicaciones posteriores a José Kast.

Hasta ahí, la tesis oficial quedó planteada: hubo una vulneración externa. Pero el uso de una fórmula como presunto hackeo no es un detalle menor. Marca una diferencia entre una denuncia política o comunicacional y una conclusión técnica ya establecida.

Y esa diferencia importa . Porque, al menos con la información disponible, no hay evidencia pública que permita despejar por completo si el mensaje fue producto de una intervención externa o si pudo haber sido emitido por alguien con acceso a la cuenta y posteriormente retirado.

El problema de las redes presidenciales

En tiempos de la comunicación instantánea, una publicación presidencial tiene un peso político que excede con mucho a cualquier otra cuentas. No es solo un mensaje: puede mover mercado, alterar relaciones diplomáticas, desatar crisis mediáticas o abrir conflictos políticos en cuestión de minutos.

Eso vuelve este episodio especialmente delicado. El problema no radica solo en el contenido del mensaje contra Trump, sino en la fragilidad que expone el sistema de comunicación presidencial. Si se trató de un hackeo, la vulnerabilidad es grave. Y si no fue un hackeo, el problema es otro: una falla o descontrol interno de proporciones.

En ambos casos, la situación es seria.

Más que un incidente digital

Lo ocurrido no puede reducirse a una simple anécdota en las redes. El episodio toca una zona más profunda: la credibilidad de la comunicación presidencial.

Porque una vez que un mensaje aparece en la cuenta de un Presidente (recordemos el caso de Javier Milei y la criptomoneda), su circulación ya no depende de que siga publicado. Basta una captura, un reposteo o una viralización rápida para que el daño esté hecho. El borrado posterior no neutraliza el efecto. Apenas intenta contenerlo.

Y ahí aparece otro punto clave: la reacción del gobierno fue más defensiva que explicativo. Se fijó una tesis, presunto hackeo, pero sin elementos públicos adicionales que la respalden en ese primer momento. Eso deja un margen inevitable de incertidumbre.

La duda política que queda abierta

En este tipo de casos, la velocidad del desmarque oficial suele responder a una necesidad obvia de control de daño. Pero también instala una tensión: cuanto más sensible es el contenido publicado, más importante se vuelve aclarar con precisión su origen.

En este caso, la versión del gobierno busca cerrar rápido el episodio bajo la figura de una intervención externa. Sin embargo, la propia naturaleza del hecho obliga a considerar que no toda publicación incómoda en una cuenta oficial o presidencial se explica automáticamente por un hackeo. También existe la posibilidad de accesos internos, errores humano o publicaciones hechas por colaboradores con control de la cuenta.

Esa zona gris es la que hace políticamente relevante el episodio.

Un problema que no se borra con un clic

El mensaje fue eliminado, pero el problema no desapareció con el borrado. Por el contrario, quedó expuesto un nuevo foco de fragilidad en el entorno comunicacional del Presidente, que se suma a otros episodios recientes donde La Moneda ya había quedado bajo cuestionamiento por la forma en que intenta ordenar y controlar su relato público.

Si hubo hackeo, el gobierno enfrenta una falla severa de seguridad digital. Si no lo hubo, la crisis es de otro orden: control político, responsabilidad interna y credibilidad pública. En cualquiera de los dos escenarios, el episodio vuelve a tensiona un flanco que ya se había abierto con la fallida intalación del relato sobre un supuesto “Estado en quiebra” para explicar el bencinazo.

Por ahora, La Moneda apuesta por la primera tesis. Pero mientras no haya más antecedentes, lo único claro es que un publicación bastó para abrir una polémica de alto impacto, poner al gobierno a la defensiva y dejar otra vez en evidencia que, en la era digital, el verdadero problema no siempre es solo lo que se publica, sino también lo que se intenta explicar después.