Primarias 2020: Denuncian mesas cerradas y otras graves irregularidades en locales de votación

La presidencia regional del Partido Socialista anunció que realizará una denuncia formal al Servicio Nacional Electoral (Servel) por graves irregularidades ocurridas en una serie de centros de votación de la comuna de Valparaíso, durante las primaras de este domingo para elegir a los candidatos a alcaldes y gobernadores.

Explicó que algunos locales de sufragio están devolviendo personas a sus casas porque las mesas no están conformadas, y que incluso se están rechazando a personas que se han ofrecido voluntariamente a ser vocales para poder constituir mesas.

El presidente de PS, Eduardo Pastén, indicó que los apoderados generales del partido están informando que hay cierre de mesas en la Escuela de Tripulantes Portuarios, La Escuela María Luisa Bombal y el liceo, reportó BíoBíoChile.

Pastén señaló que debería haber fusión de mesas y denunció que el Servel está incurriendo en irregularidades al no permitir la mayor participación posible.

“Se habrían cerrado mesas por instrucciones del Servel y no cumpliendo con la Ley que tiene que ver con la fusión de las mismas. (…) Eso es contrario a la Ley y el Servel entonces no estaría haciendo cumplir la Ley y estaría dejando a gente sin votar, por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es un llamado, poder dar la instrucción de que las mesas se fusionen de modo que ningún ciudadano o ciudadana quede sin votar”, sostuvo, según consignó el citado medio.

Este fue el caso de Damaris Johansen, quien denunció que se presentó esta mañana a votar en el Liceo N°2 de hombres, Alfredo Nazar, frente al Deportivo Playa Ancha y que le pidieron que se retirara.

“Me dijo ‘mesa’, yo le di el número de mi mesa que era la 43 de mujeres, me dijo ‘lamentablemente no se constituyó, se tiene que retirar’, yo le dije, ‘pero eso es ilegal’, me dijo ‘pero no está constituida, así que se tiene que retirar, ahí está la puerta’, y me tuve que retirar”, aseguró.

El precandidato de Renovación Nacional para la alcaldía de Valparaíso, el abogado Leonardo Contreras, también denunció que en algunos locales de votación están devolviendo personas a sus casas porque no hay mesas conformadas, en vez de dejarlos como vocales.

“Les están diciendo que lamentablemente no pueden votar, así que eso es una irregularidad absoluta. Esto está ocurriendo en la Scuola Italiana de Valparaíso; está ocurriendo en la PUCV, en la casa central; está ocurriendo en la escuela Juana Ross; y en la escuela Grecia”, explicó.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, también señaló que “por la falta de vocales de mesa no se han constituido las mesas y hay personas que no han podido votar”.

No pude ejercer mi derecho a voto en primarias. Mesa cerrada y no fusionada con otras funcionando. Pedí a encargado Servel estampar queja, pero no había libro de reclamos. Un escándalo, pues muchas personas no han podido votar en RM y regiones. El Servel debe una explicación. — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) November 29, 2020

Por su parte, el presidente del PPD Heraldo Muñoz no pudo votar porque su mesa no estaba constituida. Estampó un reclamo y acusó al Servel de no tomar medidas.

IMPORTANTE | Respecto a la fusión de mesas en #Primarias2020, tres cosas que debes saber según La ley 20.640. 👉🏼 https://t.co/C94vYGLqQt pic.twitter.com/lw1AW09wbJ — Servicio Electoral (@ServelChile) November 29, 2020

La ley 20.640 solo permite la fusión de mesas por parte de Servel previo a las elecciones primarias. La normativa no considera la fusión una vez determinado el número de mesas (50 días antes de la primaria). pic.twitter.com/3IQSi5opxY — Servicio Electoral (@ServelChile) November 29, 2020

Fusión de mesas

Servel respondió a las críticas y los reclamos entregados por diversos sectores políticos por la no fusión y cierre de mesas en las primarias, que habría dejado sin sufragar a varias personas en locales de votación en la Región de Valparaíso y Metropolitana.

“La ley 20.640 solo permite la fusión de mesas por parte de Servel previo a las elecciones primarias. La normativa no considera la fusión una vez determinado el número de mesas (50 días antes de la primaria)“, indicó el organismo en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Poca convocatoria del Gobierno

Adicionalmente, se han registrado críticas al Gobierno y al Servel por la poca convocatoria a los ciudadanos a participar en las primarias.

El candidato del PS a gobernador por la Región Metropiltana, Álvaro Erazo fustigó: “No he escuchado ninguna vocería del Gobierno convocando a las elecciones”, mientras que la candidata por el PPD Helia Molina acusó “boicot” contra las elecciones.

Por su parte, el también candidato a gobernador de la RM Sebastián Depolo (RD), indicó que “la derecha no quería esta elección e intentó por todos los medios posibles obstaculizarlas”.

“Esta elección necesitaba una campaña de información mucho más grande que la hizo Servel. El Estado y el Gobierno están en falta“, aseguró, citado por Cooperativa.

Al respecto, el presidente Sebastián Piñera trató de defenderse y señaló que “el Gobierno ha convocado a participar en las elecciones primarias”.

Recalcó que “esta es una participación voluntaria”, haciendo un llamado a “quienes pueden y quieren, voten”.

Por otra parte, se refirió al rol de los ministros en el proceso, luego de que el titular de la Segpres, Cristián Monckeberg, acompañara a votar a Max del Real (RN), precandidato a alcalde de Vitacura, y Mónica Zalaquett, titular de la Mujer, acompañara a su hermano Pablo Zalaquett, aspirando a la alcaldía de la misma comuna.

Al respecto, Piñera aseguró que “le hemos dicho a los ministros que no intervengan en las elecciones”. Sin embargo, le restó dramatismo al hecho de que los secretarios de Estado acompañaran a los candidatos a votar esta jornada.

El ministro del Interior Rodrigo Delgado, también respondió a las críticas por la falta de información respecto a las primarias y dijo que “los partidos políticos también tienen un rol, porque se elegirá a un candidato dentro de sus filas“.