Primarias 2020: Estos son los resultados de alcaldes y gobernadores regionales

Este domingo, se realizaron en el país las Elecciones Primarias para Gobernadores Regionales y Alcaldes.

Durante la jornada, ciudadanos – militantes e independientes- pudieron votar por el precandidato que finalmente se presentará en los comicios del próximo 11 de abril de 2021.

Las elecciones tuvieron lugar en 16 regiones del país donde se escogió a los candidatos de las diferentes coaliciones políticas para disputar dichas gobernaciones regionales, mientras que en 36 comunas se hizo lo propio con los precandidatos a alcalde y alcaldesa.

Las primarias estuvieron marcada por una considerable abstención de votantes, como también de mesas que no se constituyeron y que impidieron que varios de los votantes que recurrieron a las urnas, pudieran hacerlo.

Tal fue el caso del presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien expresó su molestia y exigió explicaciones del Servicio Electoral.

«No pude ejercer mi derecho a voto en primarias. Mesa cerrada y no fusionada con otras funcionando. Pedí a encargado Servel estampar queja, pero no había libro de reclamos», expuso el timonel.

Patricio Santamaría, presidente del Servel, se pronunció al respecto y aseguró que «de acuerdo a ley, sólo 50 días antes podemos fusionar las mesas. No puede ser que un día nos estén aplaudiendo y después no traten de la forma que lo han hecho».

Adicionalmente, se reportó demora en la apertura de los locales de votación e incluso, cerca de las una de la tarde, aún no se alcanzaba el 100% de las mesas instaladas.

Al final las mesas cerraron a las 18:00 horas y el gran ganador de la jornada fue el pacto Unidad Constituyente, que logró imponerse en seis regiones del país, entre las que destacan Arica y Parinacota, Valparaíso y la Región Metropolitana.

2do BOLETIN DE RESULTADOS PARCIALES #Primarias2020



🔴GOBERNADORES



Con el 99,57% de las mesas escrutadas, los resultados preliminares son los siguientes



FRENTE AMPLIO: 66.896 votos



UNIDAD CONSTITUYENTE: 251.485 votos



CHILE VAMOS: 41.814 votos



ECOLOGISTAS E IND: 6.785 votos — Servicio Electoral (@ServelChile) November 29, 2020

En el segundo boletín parcial, el Servicio Electoral (Servel) informó que con el 99,57% de las mesas escrutadas, los resultados preliminares de las primarias para gobernadores son los siguientes: Frente Amplio: 66.896 votos. Unidad Constituyente: 251.485 votos. Chile Vamos: 41.814 votos Ecologistas e Independientes: 6.785 votos.

2do BOLETÍN PARCIAL DE RESULTADOS #Primarias2020



🔴ALCALDES



Con el 96,06% de las mesas escrutadas, los resultados preliminares son los siguientes:



FRENTE AMPLIO: 22.276 votos



CHILE VAMOS: 94.916 votos



ECOLOGISTAS E IND: 5.140 votos — Servicio Electoral (@ServelChile) November 29, 2020

Además, con el 96,06% de las mesas escrutadas, los resultados preliminares de las primarias para alcaldes son los siguientes: Frente Amplio: 22.276 votos. Chile Vamos: 94.916 votos. Ecologistas e Independientes: 5.140 votos.

Primarias de Gobernadores

El Servel informó con 20.182 mesas escrutadas de un total de 20.213, correspondiente al 99,85% que hubo 371.486 votos válidamente emitidos, equivalentes al 88,82%; 28.271 votos nulos (6,76%) y 18.484 votos en blanco (4,42%), de un total de 418.241 votos.

La votación arrojó el siguiente resultado:

Arica y Parinacota

Los resultados preliminares en la Región de Arica y Parinacota dan por vencedor al candidato de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, con 63,33% de las preferencias en el pacto Unidad Constituyente.

Tarapacá

Los resultados preliminares en la Región de Tarapacá dan ventaja al candidato de Comunes, José Miguel Carvajal, con 68,55% de los votos en el pacto del Frente Amplio.

Por su parte, el candidato independiente Marco Antonio Pérez se quedó con el 42,76% de los votos en el pacto Unidad Constituyente.

En tanto, el candidato de la UDI, Jorge Fistonic, obtuvo el 38,24% de las preferencias en la lista de Chile Vamos.

Antofagasta

Los resultados preliminares en la Región de Antofagasta dan ventaja al independiente Ricardo Díaz, con 35,97% de los votos en el pacto Unidad Constituyente.

Por su parte, el RN Marco Antonio Díaz se quedó con la mayoría de los votos al obtener 32,88% en la lista de Chile Vamos.

Atacama

Los resultados preliminares en la Región de Atacama dan ventaja al independiente Carlo Pezo, con 43,46% de los votos en el pacto Unidad Constituyente.

Por su parte, el RN Fernando Ghilglino se quedó con la mayoría de los votos al obtener 38,39% en la lista de Chile Vamos.

Coquimbo

Los resultados preliminares en la Región de Coquimbo dan ventaja al candidato de la DC Ricardo Cifuentes, con 68,99% de las preferencias en el pacto Unidad Constituyente.

En tanto, Marco Antonio Sulantay, de la UDI, obtuvo 39,07% de los votos en la lista de Chile Vamos.

Valparaíso

En tanto, en la Región de Valparaíso el candidato independiente Aldo Valle lidera levemente las preferencias en el pacto Unidad Constituyente, con el 51,50% de los votos.

Por otro lado, el independiente Rodrigo Mundaca lleva una amplia ventaja en el pacto del Frente Amplio, con 64,30% de los votos.

Región Metropolitana

Los resultados preliminares en la Región Metropolitana dan ventaja al candidato de la Democracia Cristiana, Claudio Orrego, con 52,30% de las preferencias en el pacto Unidad Constituyente.

Por su parte, la candidata del Partido Comunes, Karina Oliva, se quedó con el 39,33% de los votos en el pacto del Frente Amplio.

O´Higgins

Los resultados preliminares en la Región de O´Higgins dan ventaja al candidato del PS, Pablo Silva, quien obtuvo el 40,35% de los votos en el pacto Unidad Constituyente.

Maule

La candidata de la DC, Cristina Bravo, se quedó con el 41,21% de los votos en el pacto Unidad Constituyente por la Región del Maule.

Por su parte, George Bordachar, de RN, obtuvo 52,55% de los votos en la lista de Chile Vamos.

Ñuble

Los resultados preliminares en la Región del Ñuble dan ventaja al candidato del PS, Óscar Crisostomo, quien obtuvo el 38,78% de los votos en el pacto Unidad Constituyente.

Biobío

Los resultados preliminares en la Región del Biobío dan ventaja al candidato de la DC, Eric Aedo, quien obtuvo el 38,13% de los votos en el pacto Unidad Constituyente.

La Araucanía

Los resultados preliminares en la Región de La Araucanía dan ventaja al candidato del PPD, Eugenio Tuma, quien obtuvo el 57,54% de los votos en el pacto Unidad Constituyente.

Por otro lado, el independiente Luis Antonio Levi lleva una leve ventaja en el pacto de los Ecologistas e Independientes, con 32,67% de los votos.

Los Ríos

Los resultados preliminares en la Región de Los Ríos dan ventaja al candidato del PS, Luis Cuvertino, quien obtuvo el 59,41% de los votos en el pacto Unidad Constituyente.

Por su parte, María José Gatica, de RN, obtuvo 62,54% de los votos en la lista de Chile Vamos.

Los Lagos

Los resultados preliminares en la Región de Los Lagos dan ventaja al candidato de RD, Jaime Sáez, quien obtuvo el 51,14% de los votos en el pacto del Frente Amplio.

Por su parte, Patricio Vallespín, de la DC, obtuvo 50,94% de los votos en el pacto Unidad Constituyente.

Aysén

Los resultados preliminares en la Región de Aysén dan ventaja a la candidato del PS, Andrea Macías, quien obtuvo el 36,57% de los votos en el pacto Unidad Constituyente.

Por su parte, Raúl Rudolphi, de RN, obtuvo 47,88% de los votos en la lista de Chile Vamos.

Magallanes

Los resultados preliminares en la Región de Magallanes dan ventaja a la candidato independiente, Jorge Flies, quien obtuvo el 67,95% de los votos en el pacto Unidad Constituyente.

Primarias de alcaldes

El Servel informó con 4.874 mesas escrutadas de un total de 5.074, correspondiente al 96,06% que hubo 122.332 votos válidamente emitidos, equivalentes al 88,18%; 9.687 votos nulos (6,98%) y 6.712votos en blanco (4,84%), de un total de 138.731 votos.

Los resultados de alcaldes por comuna están disponibles en un enlace de la web del Servel.