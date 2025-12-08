Un hito en el Instituto Nacional: por primera vez una mujer lidera el Centro de Estudiantes

Tras 212 años llega por primera vez una mujer a ocupar el cargo de presidenta del Centro de Estudiantes del emblemático Instituto Nacional. Colomba Tobar, integrante de la lista Conciencia, obtuvo 982 votos a favor ante los 516 votos que obtuvo la lista rival, Amanecer, transformando así a Tobar en la primera mujer en liderar el instituto después de más de 200 años.

Cabe recordar que recién en marzo del año 2021 y tras 207 años de funcionamiento, el Instituto Nacional abrió sus puertas a las mujeres por primera vez en la historia, cuando la Municipalidad de Santiago recibió el respaldo del Ministerio de Educación para transformar el instituto en un establecimiento plurigénero.

Colomba llega a la presidencia estudiantil en un contexto donde el establecimiento atraviesa un escenario complejo, atravesado por hechos de violencia que han preocupado a la ciudadanía, como la acción de grupos conocidos como “overoles blancos” en liceos emblemáticos y recientes incidentes al interior del establecimiento, donde tres profesoras fueron atacadas por personas encapuchadas con un líquido acelerante.

Tobar, quien ya había ejercido como vicepresidenta del Centro de Estudiantes, declaró a Radio Universidad de Las Américas que «ser la primera mujer presidenta me deja un sentimiento de esperanza con el estudiantado que decidió elegirnos, que se puede seguir avanzando en nuestra comunidad para erradicar las brechas y seamos realmente reconocidas».

Además, señaló que el machismo sigue profundamente instalado y naturalizado tanto en el liceo como en la sociedad, pero hitos como este permiten avanzar:

«Sé que el machismo sigue muy arraigado y normalizado en nuestro liceo y en la sociedad, pero es con cosas como estas que se puede ir avanzando, siempre en conjunto, generando conciencia y acciones concretas, aún más cuando, hoy en día, los discursos de odio están más vigentes que nunca».

Por último, dirigió un mensaje a sus compañeras, recordando que las mujeres han sido históricamente postergadas: «A seguir tomando los espacios de organización, los espacios de lucha, y a nunca renegar de los movimientos sociales que nos pertenecen, a no permitir que se siga ridiculizando a los mismos», finalizó.