Productor del Festival de Viña le contesta a Tere Marinovic y le reitera que el evento no se financia con recursos del Estado

Ante la insistencia de su interlocutora Teresa Marinovic, el productor general del Festival de Viña del Mar, Daniel Merino, explicó nuevamente que el evento musical no se financia con recursos del Estado, como ha señalado -e insistido- la exconstituyente.

Todo partió con un posteo de Merino respondiendo a Marinovic, quien a raíz del debate por la censura a Peso Pluma, aseguró que el festival se financiaba «con los recursos de todos».

Ante esto, el productor escribió: «Es increíble que después de tantos años continúen diciendo que el Festival se financia con recursos públicos o del Estado. Esto es totalmente FALSO, porque cada noche se financia con el dinero de quienes compran las entradas y los auspiciadores. Por favor mundo político, con mucho respeto y humildad les sugiero que antes de opinar al menos lean las bases de licitación anteriores o nuevas, verán que a todo evento el Estado (a través de la Municipalidad) solo recibe dinero por licenciar el Festival».

El posteo motivó la inmediata respuesta de Marinovic, quien planteó: «¿Quién licita y define las bases del Festival? Municipio de Viña. ¿Dónde se realiza? En la Quinta Vergara, propiedad del Municipio. ¿Qué canal lo trasmite? TVN (canal estatal, tbn Chilevisión). Que haya recursos privados no significa que no los haya públicos. No insulte la inteligencia de los ciudadanos».

¿Y qué dijo el otro? El aludido respondió uno a uno los cuestionamientos, reiterándole a Marinovic que en el Festival no hay recursos públicos involucrados.

«La licitación y sus bases las define la Municipalidad, para la actual concesión fueron bases redactadas el 2017 y adjudicadas el 2018. Estás bases y licitación no hace más que traer ingresos al Municipio y no generan gastos».

«El Anfiteatro Quinta Vergara, es parte de la concesión y sus bases, se paga por su uso porque está dentro de la renta de concesión. No entiendo el gasto al utilizarla».

«Es correcto que uno de los canales de Televisión que transmite es TVN, un canal público, pero el Festival se financia con recursos de auspiciadores y las entradas que compran los mismos fans cada noche. No es TVN quien financia todo esto con dinero del Estado».

«Por último no he insultado la inteligencia de nadie, estoy siendo muy transparente y respetuoso en mis respuestas», concluyó el productor del Festival.

