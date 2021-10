Profesor Artés: «El pueblo no tiene ninguna posibilidad si no hay una izquierda fuerte, con ideas claras»

«En la izquierda hemos trabajado siempre por la igualdad absoluta sin importar ni religión, ni género ni ninguna condición. Así de simple”, afirmó este viernes el candidato presidencial de Unión Patriótica (UPA), Eduardo Artés.

Durante su participación en el debate Archi hizo un llamado a «tener confianza en nuestras capacidades» y señaló que «la izquierda existe, tiene propuesta» y que «el pueblo no tiene ninguna posibilidad si no hay una izquierda fuerte, con ideas claras».

A juicio del profesor y luchador social, «el país se cae a pedazos» porque el «neoliberalismo ha fracasado en toda la regla».

Durante su alocución planteó que «es un chiste escuchar a los candidatos del neoliberalismo decir que la izquierda entregaría cesantía y delincuencia, pero el caos que vivimos hoy es el desarrollo del sistema neoliberal»

«Señor Kast y Sichel, ustedes son responsables», dijo refiriéndose a los candidatos de la derecha del Partido Republicano y Chile Podemos Más.

Sobre José Antonio Kast, el líder de UPA, aclaró que no tiene ningún problema personal con él, aunque le gustaría que no tuviera participación en el plano político.

“No, políticamente, estoy hablando en ese sentido, personalmente no tengo ningún problema. Estamos hablando de política ¿O me equivoco?”, cuestionó tras ser abordado sobre el tema.

“Puede ser que usted me esté tratando de otra cosa, estamos hablando de política. Políticamente, no quiero que siga existiendo, políticamente. Físicamente le deseo que siga existiendo muchos años”, sentenció, citado por Radio Agricultura.

El profesor se refirió al proceso político que atravesará el país a raíz de la implementación de la nueva Carta Magna tras ser redactada por la Convención Constitucional y refrendada por la ciudadanía.

«Lo que viene es un Gobierno de transición, hay una Convención que tendrá una Constitución nueva y nuestra propuesta es renuncia de autoridades electas y nueva elección», dijo.

Fortalecimiento del Estado

Durante su participación, Artés insistió en la necesidad de fortalecer el Estado, ya que a su juicio, no puede seguir sosteniéndose solamente en tributaciones y endeudamiento

«Tenemos que fortalecer el Estado y entendemos que no puede seguir financiándose mediante tributaciones y eventualmente endeudamiento, debe tener fuentes propias para llevar adelante demandas sociales», dijo.

“Estamos por recuperar el cobre, el litio, la pesca; y hacer una industrialización de los mismos. Se va analizar cada caso en su mérito. Dada la cantidad de letra chica y recursos que se van por el lado, vamos a encontrar suficiente como para no pagar ni un peso y que quede en manos del Estado como corresponde (…) Estamos en momentos de una crisis profunda económica e institucional. Yo creo que el gobierno va a costar no más de 2 años. Hoy día debemos tener un plan de emergencia para un sistema que se cae a pedazos. (Cuánto cuesta, eso) pregúnteselo a los candidatos, que le van a decir cifras que no van a cumplir. Las cifras están planteadas en el presupuesto que lo vamos a readecuar, vamos a ver el tema de la evasión y corrupción. Esto no es una empresa”, afirmó, citado por La Tercera.

Desarrollo nuclear

El presidenciable Artés defendió el desarrollo proyectos de energía nuclear segura.

«Necesitamos nosotros asegurar todo lo que es el tema energético para un país que tiene que volver a ser industrializado, y claramente una de las menos contaminantes es la energía nuclear. Hoy día existen las condiciones técnicas y científicas para tener energía nuclear muy segura, el problema de los desastres (Fukushima- Chernóbil) sucedió fundamentalmente por una concepción de tipo capitalista de no retorno, de no resguardar suficientemente, o no hacer las inversiones. Eso pasó en Chernóbil cuando ya el socialismo ahí se caía, no había nada más o no era socialismo ya. Y lo que pasó en Japón exactamente lo mismo», indicó.

«¿Hoy día cómo lo podemos hacer? con un plan de inversión del Estado y también podemos llegar a un acuerdo con empresas extranjeras. Yo estoy partidario por nuestra industrialización, pero en un proceso, porque cuando yo le digo que el Estado va a ser un 20% propietario por solamente el hecho de quedar la empresa en Chile, a los 10 años vamos a hacer un 40, y así sucesivamente hasta que la empresa entera sea nuestra y teniendo las ganancias la empresa que colocó su dinero de carácter extranjera”, acotó.

El luchador social también planteó que es necesario terminar con las AFP y pasar a un sistema único de carácter estatal.

Al referirse al tema de la posibilidad de decretar indulto general para los presos del estallido, señaló que estas ciudadanas y ciudadanos tenían el derecho a defenderse ante la violencia desatada del Estado