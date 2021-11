Profesor Eduardo Artés: «Hoy no se lee, entre otras razones, porque no hay esperanzas, no hay sueños, esto es lo que ha hecho el neoliberalismo»

Durante la noche del lunes se llevó a cabo el debate presidencial convocado por la Universidad de Chile, encuentro en el que participaron cinco de los siete aspirantes a la Presidencia de la República, Gabriel Boric, Yasna Provoste, Sebastián Sichel, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominam. Mientras que José Antonio Kast y Franco Parisi estuvieron ausentes.

El encuentro se produjo a tres semanas de la elección presidencial, que tendrá su primera vuelta el próximo 21 de noviembre. Durante el debate, los cinco candidatos confrontaron sus posturas en tres grandes temáticas: Educación e infancia; Arte, cultura y patrimonio; y Ciencia, innovación, desarrollo y sustentabilidad.

En el primer bloque dedicado al tema educacional, el candidato presidencial del Partido Republicano (UPA), Eduardo Artés, planteó la necesidad de fortalecer el sector público “hasta que sea el único que quede realmente, porque así podrá reclamar la justicia».

«Si sigues permitiendo la existencia de instituciones privadas, vas colocando la diferenciación y la desigualdad”, expresó.

Al referirise a la libertad de elección de los padres respecto del centro educacional donde estudian los hijos, señaló que en la realidad no existe.

“No se puede seguir tirando humo sobre los ojos de la gente. Ese principio no existe en la práctica; ese principio está determinado por el tamaño de la billetera. Hay que decir las cosas por su nombre. Porque si no empezamos a especular sobre cosas que nunca tienen correlato en la realidad. Mis alumnos de Cerro Navia no tienen libertad de irse a estudiar a Las Condes. No es posible bajo ningún punto de vista”, precisó el profesor y luchador social.

Durante el segundo bloque de los candidatos presidenciales fueron abordados sobre cómo mejorar las condiciones laborales para quienes trabajan en el mundo del arte y la cultura.

Artés, el centro de la preocupación estatal debe estar en los trabajadores de la cultura para mejorar las condiciones de vida de la gente de este sector.

«Necesitan un apoyo estatal (…) y también un seguro de cesantía. Esto ha formado parte de sus movilizaciones, así mismo el derecho a la jubilación”,explicó.

Por otra parte dijo que está de acuerdo con terminar con el IVA al libro, a lo que agregó que “cuando las sociedades tienen sueños como fue durante el Gobierno del compañero Salvador Allende, todo el mundo leía. Los trabajadores, las trabajadoras, los niños andaban con un librito de bolsillo. La Quimatú hizo un trabajo maravilloso. Hoy día no se lee, entre otras razones, porque no hay esperanzas, no hay sueños. Esta es una sociedad a la que le han quitado hasta los sueños. Esto es lo que ha hecho el neoliberalismo”.

El abanderado de Unión Patriótica, fue consultado sobre el porcentaje de compresión lectora de los países que pertenecen a la OCDE, teniendo en cuenta que en Chile esa cifra llega solo al 5 por ciento.



«¿Cree que esa preocupante cifra se vincula con que en Chile no han existido medidas eficientes para fomentar la lectura? ¿Cree que sería una buena señal eliminar el IVA al libro?», le preguntaron a lo que el profesor respondió:

«Es complicado, he sentido el deseo de retirarme del debate ya que todos están contra el neoliberalismo y han sido parte de políticas neoliberales durante más de 30 años. Por algo hubo un levantamiento popular, entonces uno se siente un poquito sobrando», contestó.

Posteriormente, señaló que “cuando las sociedades tienen sueños como fue durante el Gobierno del compañero Salvador Allende, todo el mundo leía. Los trabajadores, las trabajadoras, los niños andaban con un librito de bolsillo».

«Claro que estamos por terminar el IVA al libro y promover la lectura al libro. La Quimatú hizo un trabajo maravilloso. Hoy no se lee, entre otras razones, porque no hay esperanzas, no hay sueños. Esta es una sociedad a la que le han quitado hasta los sueños. Esto es lo que ha hecho el neoliberalismo, acotó Artés.

Durante el bloque de cierre se le preguntó a los candidatos por temas asociados a Ciencias, innovación, investigación y sustentabilidad.

EN esta ocasión, el profesor Artés se refirió a la idea incluida en el programa de Gobierno de la Unión Patriótica de impulsar el desarrollo de la energía nuclear en el país, e indicó que no se puede dejar de implementar todas las energías que permitan hacer avanzar la industria en el país.

“No es ninguna locura plantear la necesidad de trabajar con todas las posibilidades de energía. Sin energía no desarrollamos la industria. Sin industria no desarrollamos la ciencia ni la técnica. Y sin la ciencia y la técnica, claramente no vamos a poder tener un país sustentable. Para nosotros está íntimamente ligado el desarrollo científico al desarrollo industrial”, precisó.