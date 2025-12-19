Profesor de escuela rural chilena alcanza reconocimiento global

Un profesor de la Escuela Básica Multigrado de Cabildo, Patricio Vilches Guerrero, marcó un nuevo hito para la educación en Chile al ser seleccionado entre los 50 finalistas del GEMS Education Global Teacher Prize 2026.

La iniciativa de la Fundación Varkey, desarrollada junto a la UNESCO, consideró más de 5.000 nominaciones de 139 países y eligió a Vilches —reciente ganador del Global Teacher Prize Chile— como el único representante chileno.

Se trata del reconocimiento más relevante a nivel mundial en su ámbito, creado para poner en valor el trabajo de profesores destacados y el impacto que tienen en la sociedad.

En conversación con el medio El Observador, Vilches declaró: “Fue una sorpresa quedar entre los mejores 50. Si bien sabía que ya había pasado algunas etapas porque había tenido que participar de entrevistas y mandar algunos documentos, de igual manera no era nada seguro”.

Patricio Vilches Guerrero ejerce la docencia en la Escuela Básica Multigrado G-47 “El Guayacán” una escuela rural situada en los cerros del sector precordillerano de Cabildo.

Conocido como el “profe solito”, Patricio fue el primer integrante de su familia en cursar estudios universitarios. Movido por el objetivo de que más niñas y niños utilizaran la educación como una herramienta que los ayudará a superar las brechas de pobreza y exclusión social.

Además, Vilches desarrolló un sistema denominado “Modelo en Espiral” con el fin de enseñar de manera simultánea a seis niveles de educación básica, como respuesta a un modelo educativo que no dispone de un plan curricular formal para trabajar con estudiantes de distintos niveles en una misma sala y que opera con recursos acotados.

Pero el “profe solito” no se quedó ahí, además de su Modelo en Espiral, a partir de un método de lectura colombiano, diseñó materiales propios que incluyen más de un centenar de sets de tarjetas contextualizadas y un libro con mil enunciados.

El trabajo pedagógico desarrollado ha permitido mejoras sostenidas en lectura, además de distinciones en materia de inclusión, con la escuela acreditada actualmente como “Escuela Lectora”.

El reconocimiento a Patricio Vilches no solo destaca una trayectoria individual, sino que pone en valor el trabajo docente que se desarrolla en contextos rurales y con recursos limitados. Su experiencia demuestra que la innovación pedagógica también nace lejos de los grandes centros urbanos. En un sistema marcado por brechas estructurales, su historia abre preguntas sobre el apoyo que reciben estas escuelas. Y deja una señal clara: la calidad educativa también se construye desde lo local.