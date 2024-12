¿Promesa incumplida de Desbordes?: Operativos no frenaron el regreso de los toldos azules al Barrio Meiggs

A cuatro días de la llegada a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes (RN), ya enfrenta críticas al no cumplir una de sus principales promesas de campaña: erradicar los toldos azules del comercio ilegal en la comuna. Este lunes, el edil de ChileVamos aseguró que los toldos azules de las calles de la comuna serían retirados «una y otra vez», pero la realidad lo contradijo menos de 24 horas después, cuando estos volvieron a instalarse en el barrio Meiggs.

Meganoticias reportó a primeras horas de la jornada de este martes a través de su cuenta de X, que «a pesar de los diferentes operativos, los toldos azules volvieron al barrio Meiggs». La situación pone en entredicho la efectividad de las medidas anunciadas por Desbordes y su capacidad para imponer el orden de la comuna.

En una entrevista reciente, el alcalde de Renovación Nacional detalló los operativos realizados el sábado, donde se retiraron 30 toldos y se clausuraron locales nocturnos clandestinos en distintos sectores, incluyendo Meiggs, Santa Isabel y Ahumada. Sin embargo, también reconoció que la lucha contra el comercio ilegal «va a ser una pelea bien larga».

Aunque Desbordes intenta justificar el retorno de los toldos, señalando que el problema no se resolverá de inmediato, su afirmación de que «en la calle no hay espacio» y su oferta de ayuda para regularizar a los comerciantes parecen insuficientes frente a una situación que no da tregua.

El regreso de los toldos azules en tiempo récord expone no solo la magnitud del problema, sino también la falta de impacto de las acciones iniciales del nuevo alcalde de Santiago.