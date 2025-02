La salmonicultura choca con la conservación: Municipios de Los Ríos luchan por proteger el San Pedro

La controversia sobre el futuro del río San Pedro crece en la región de Los Ríos, donde los municipios de Máfil, Panguipulli, Valdivia y Los Lagos, reunidos en la Asociación de Municipios para la Conservación de la Biodiversidad (AMCB), han emitido una declaración pública rechazando un proyecto de salmonicultura que podría afectar gravemente la biodiversidad y la calidad del agua en este afluente vital para la región.

Los representantes municipales advierten que la iniciativa, que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en 2008, no ofrece garantías suficientes ni refleja el verdadero impacto que podría tener en el medioambiente. “Como Municipios asociados, utilizaremos todas las herramientas institucionales disponibles para detener este proyecto que, aunque cuenta con una RCA, esta no brinda garantías suficientes, ya que fue aprobada durante el año 2008 mediante una Declaración de Impacto Ambiental que no refleja verdaderamente los impactos que el proyecto pudiese tener en el medioambiente. Además, se emplaza en un afluente que conecta con fuentes hídricas, afectando no solo a Los Lagos, sino también a las comunas de Máfil, Valdivia y Panguipulli”, indicaron.

Un afluente clave bajo amenaza

El río San Pedro conecta con otras fuentes hídricas fundamentales para la región, y su deterioro podría afectar más allá de la comuna de Los Lagos. Los municipios temen que la piscicultura, con sus impactos potenciales, entre en conflicto con los esfuerzos locales para transformar este afluente en un área protegida, destinada a la conservación, el turismo y la producción local.

“Nuestra Asociación tiene como principio fundamental la protección de la biodiversidad y la promoción del desarrollo sustentable. En este contexto, manifestamos nuestra preocupación por los impactos ambientales y sociales que este proyecto podría generar, entre los cuales destacamos: riesgo para la calidad del agua, amenaza a la biodiversidad e impactos sociales y culturales”, expresaron desde la Asociación de Municipios.

El conflicto ambiental: una historia repetida

Los alcaldes y organizaciones locales han recordado su unión en el pasado para detener el proyecto hidroeléctrico de Colbún, destacando la necesidad de repetir esa estrategia en esta ocasión. “Tal como nos unimos contra el proyecto de la hidroeléctrica de Colbún, hoy reiteramos la necesidad de estar unidos para detener este proyecto de salmonicultura”, detallaron en el comunicado.

El llamado se extiende a las autoridades competentes para que revisen y evalúen en profundidad los posibles daños de esta iniciativa, priorizando la protección del territorio y la calidad de vida de sus habitantes.

Acciones concretas en curso

La Municipalidad de Los Lagos, mediante sus plataformas oficiales, reafirmó su postura de rechazo tajante a la propuesta salmonera. “En palabras del Alcalde subrogante, Cristián Arriagada, el municipio rechaza tajantemente el proyecto salmonero y se encuentra trabajando mediante sus equipos técnicos para realizar acciones que permitan la reevaluación de la obra”.

Con esta declaración, los municipios esperan generar un precedente importante para resguardar la integridad ambiental del río San Pedro y evitar que proyectos de alto impacto comprometan el equilibrio ecológico y social de la región.