Provoste llama al Gobierno a presentar proyectos de mínimos comunes y critica que siga en la «especulación, el regateo y el inmovilismo»

“Esta semana para nosotros es clave, si el Gobierno no toma acciones reales en beneficio de las familias que hoy día lo están pasando mal, si no llegan con los proyectos de ley para sacarlos ahora ya con la agenda de mínimos comunes, el Gobierno va a tener que ver cómo sigue, porque esto ya no es un problema de cómo termina los 10 meses que le quedan, porque la crisis sanitaria, social, económica y política no da para más”, afirmó la presidenta del Senado.