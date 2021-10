Proyecto Arde: Los archivos como una forma de resguardar memorias colectivas

El próximo viernes 29 de octubre, el proyecto Arde participará en la mesa redonda “Futuros de Ficción / Ficciones de archivo”, que se realizará durante los días 27, 28 y 29 de octubre en el museo Reina Sofía de Madrid en España.

El colectivo multidisciplinario, que se especializa en el área de las humanidades digitales, es liderado por cinco mujeres: Constanza Alvarado Orellana, Javiera Brignardello Cornejo, Katharina Eitner Montgomery, Pía Gutiérrez Díaz y Fabiola Neira Rodríguez.

Formado en 2017, el grupo trabaja desde distintos territorios (Valdivia, Santiago y Berlín) y ha desarrollado una plataforma web que alberga un archivo sobre procesos de creación de artistas y de prácticas culturales con fines de investigación, educación y disfrute.

«Proporcionamos acceso a documentos digitalizados -fotos, videos, material gráfico, bocetos, bitácoras, audios, etc- en un marco abierto, libre y de dominio público. Además diseñamos archivos de artistas con un interés particular en sus procesos de creación, poniendo en valor no sólo las obras finales, sino que también sus métodos de trabajo, los caminos recorridos para llegar a crear y la huella documental que acompaña este proceso», explican desde el colectivo.

En esa línea, Arde también genera contenidos -cápsulas documentales, entrevistas, escritos y material gráfico- que invitan a la reflexión sobre las artes y buscan vincular a diversas audiencias con las voces y documentos de artistas y creadores.

«Comprendemos los archivos como una forma de afianzar comunidades de aprendizaje y de resguardar memorias colectivas, así como una herramienta de divulgación de las artes y la cultura. Creemos que los archivos aportan a la ciudadanía al permitir hacernos responsables de los relatos de nuestra historia y elegir las narrativas que se proyectan hacia el futuro», agregaron.

Gracias a esta experiencia, Arde fue invitado a compartir su trabajo junto a otros proyectos de artes, cultura y archivos internacionales en el “Seminario Archivos en Común IV” bajo el hilo “Archivos por venir”, iniciativa que reúne al área Museo en Red del Departamento de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía de Madrid y Red Conceptualismos del Sur, plataforma fundada en 2007 por un grupo multidisciplinario de investigadores preocupados por intervenir políticamente en los procesos de memoria y prácticas conceptuales desarrolladas en América Latina.

Desde la organización del seminario indicaron que “hace más de una década la Red Conceptualismos del Sur junto con el Museo Reina Sofía busca confrontar los circuitos dominantes de producción cultural, de Sur a Norte, y sustituirlos por itinerarios horizontales, que incluyan trayectorias Sur-Sur entre archivos, museos, investigadores, artistas e instituciones”.

Y agregan que “esta colaboración se ha materializado en diferentes iniciativas, una de ellas es el encuentro bianual ‘Archivos en común’, destinado a proponer espacios de intercambio y reflexión en torno a las prácticas archivísticas como prácticas de compromiso político, artístico y social, fundamentales para articular una memoria en resistencia”.

El programa del seminario constará de tres ejes de investigación archivística:

1. Archivo vital/archivos de/en pandemia

2. Archivos de/en revuelta

3. Futuros de ficción / ficciones de archivo

Además, se realizarán los talleres de activadores: “Herramientas Tecnopolíticas para la Sostenibilidad”.

La problemática central que será abordada durante el encuentro responde a la pregunta por los poderes imaginativos que las prácticas y el pensamiento archivístico moviliza, y la capacidad de los mismos de proponer alteraciones en las temporalidades dominantes que limitan la especificidad de otras cronologías que poseen gérmenes de diferentes futuros.

Más información:

https://www.museoreinasofia.es/actividades/archivos-comun-iv

https://proyectoarde.org/