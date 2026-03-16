Proyecto científico Chile–Suiza busca avanzar hacia sistemas de calefacción ambientalmente sostenibles y socialmente justos

Con el objetivo de avanzar hacia sistemas de calefacción ambientalmente sostenibles y socialmente justos, en contextos de climas fríos y alta pobreza energética, la Universidad de Talca participará del proyecto internacional «Promoting Sustainable Heating Under Energy Poverty: A Life Cycle Approach», iniciativa que fortalecerá la colaboración científica entre Chile y Suiza.

El proyecto, de carácter exploratorio, se ejecutará durante 2026 y cuenta con financiamiento del Research Partnership Grant 2025 de la Leading House para Latinoamérica de la Universidad de St. Gallen, bajo mandato de la Secretaría de Estado para la Educación, Investigación e Innovación de Suiza.

En calidad de investigador asociado, participa del estudio el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Talca, Carlos Chávez Rebolledo.

Al respecto, el director de Investigación de la U. de Talca, Roberto Jara Rojas, destacó que «este proyecto internacional fortalece nuestra inserción en redes de investigación global como la Sustainable Energy Transitions Initiative y también destaca la capacidad de nuestra comunidad académica para aportar soluciones científicas de alto impacto social y ambiental».

Asimismo, el académico resaltó que «al trabajar junto a instituciones de Suiza y socios locales, este proyecto permite generar conocimiento riguroso y herramientas útiles para diseñar políticas de calefacción más justas, eficientes y sostenibles, especialmente para las familias más vulnerables».

Calefacción eficiente

El propósito central de la iniciativa es acelerar la transición hacia sistemas de calefacción más eficientes y equitativos, abordando un desafío común a ambos países.

En el centro sur de Chile, hasta el 95 por ciento de los hogares utiliza leña como principal combustible, lo que genera altos niveles de contaminación atmosférica y problemas respiratorios, mientras que en Suiza cerca del 65 por ciento de los hogares aún depende de combustibles fósiles, lo que ha ralentizado la transición hacia fuentes limpias.

En ese marco, la investigación se concentrará físicamente en la comuna de Ancud, seleccionada por ser un caso emblemático de aislamiento, altos índices de pobreza energética y fuerte presión sobre los bosques nativos debido a la extracción de leña.

El trabajo de campo incluirá mediciones de confort térmico al interior de las viviendas, monitoreo de calidad del aire y encuestas socioeconómicas a los hogares participantes.

«Vamos a combinar mediciones de temperatura y contaminación intradomiciliaria con información socioeconómica de los hogares, como ingresos, consumo y gasto en energía, y características de las viviendas, para entender de manera más integral lo que ocurre en Ancud durante el invierno», detalló el investigador Carlos Chávez Rebolledo.

El proyecto contempla la colaboración de la Municipalidad de Ancud, que facilitará el acceso a los hogares y el apoyo logístico, así como el trabajo conjunto con estudiantes y equipos de investigación nacionales e internacionales.

La iniciativa se estructura en tres etapas: desarrollo conceptual y capacitación en Análisis de Ciclo de Vida; recolección de datos en terreno; y difusión de resultados mediante un ‘policy brief’, con presentaciones en ambos países y un repositorio de acceso abierto.

El Ciudadano