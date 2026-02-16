De centro de tortura a espacio comunitario: entregan lote del ex Cuartel Borgoño para proyecto con memoria

Un sitio marcado por el horror y la represión inicia una nueva etapa pública en Independencia. Este jueves 12 de febrero, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, hizo entrega del Lote 3 del inmueble fiscal donde funcionó el ex Cuartel Borgoño, centro de detención y tortura durante la dictadura. El espacio fue traspasado al alcalde Agustín Iglesias, quien anunció que allí se habilitará un centro cívico para vecinas y vecinos.

La señal apunta a una transformación con resguardo: que el lugar se abra a la vida comunitaria sin borrar su historia. En esa línea, Figueroa destacó que el proceso haya cruzado gobiernos de distintos signos y que eso haya fortalecido el proyecto: “no ha interrumpido la continuidad del proyecto, sino que, por el contrario, facilitó que se concretara, porque le ha dado espaldas políticas y de legitimidad a lo que estamos haciendo aquí. En tiempos donde hay mucha desconfianza de las instituciones, muchas veces con justificada razón, hoy estamos logrando, aún con diferencias de proyectos de quienes lideran las instituciones en las que estamos de paso, echar para adelante proyectos tan valiosos como este”.

El alcalde de Independencia subrayó el sentido social del traspaso y el compromiso con la memoria: “hoy damos un paso histórico para Independencia […] Este espacio, que forma parte de la memoria de Chile, inicia una nueva etapa como proyecto de desarrollo urbano, cultural y comunitario. Vamos a respetar su historia, pero también a proyectarlo hacia el futuro, transformándolo en un lugar abierto, participativo y al servicio de nuestros vecinos y vecinas”.

“Aquí se tortura”: un cartel frente al ex Cuartel Borgoño mientras decenas de personas se congregan para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el lugar.

Proyecto con memoria en el ex Cuartel Borgoño: lo que viene en el Lote 3

Según el plan de inversión municipal, el Centro Cívico / Ex Instituto de Higiene contempla la habilitación de un centro de extensión con obras entre 2026 y 2027, y un costo aproximado de 18 UF por metro cuadrado. En el espacio se proyectan salones multiuso, cafetería, librería, áreas para emprendimientos locales y oficinas de Secplan y Comunicaciones del municipio.

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa (a la izquierda), entrega el Lote 3 del ex Cuartel Borgoño al alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (a la derecha), en el marco del proyecto para abrir un centro cívico comunitario con resguardo de la memoria histórica

La entrega se enmarca en un acuerdo entre Bienes Nacionales, Interior y la PDI para una transferencia progresiva del inmueble. En ese camino, el Lote 2 fue solicitado por la Corporación Memoria Borgoño, que administra el sitio desde diciembre de 2025.

Proyecto con memoria en el ex Cuartel Borgoño: un lugar que no se puede olvidar

El edificio tiene una historia larga: en 1892 albergó el Instituto de Higiene de Santiago; fue cerrado el 31 de diciembre de 1924 y declarado Monumento Histórico el 26 de octubre de 1984. En dictadura, pasó en 1977 a la CNI hasta 1988, cuando fue entregado a la PDI.

Según los antecedentes consignados en los informes Valech y Rettig, en el ex Cuartel Borgoño se cometieron violaciones a los derechos humanos, en un contexto de operativos represivos. Hoy, el desafío es claro: usos públicos y comunitarios que convivan con el resguardo y promoción de la memoria histórica del lugar.