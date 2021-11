Proyecto de cierre del comercio a las 19 horas: Trabajadores acusan que no fueron considerados en las mesas de trabajo del Senado

Vía Sindical

Una especial manifestación realizaron las y los trabajadores del comercio, quienes llegaron vestidos de cocineros a las sedes de los partidos Socialista y Democracia Cristiana, pues acusan a los parlamentarios de estos sectores de “cocinar” a espaldas de las y los trabajadores el proyecto de ley que busca adelantar el cierre del comercio a las 19 horas, y que actualmente se encuentra en trámite en el Senado.

Mauricio Acevedo, presidente de la Federación de Trabajadores de Farmacias (Fenatrafar) y dirigente de la Alianza de Trabajadores del Comercio, señaló que esperan mayor celeridad en la tramitación de la iniciativa: “Exigimos que el proyecto se ponga en tabla la próxima semana, para su discusión en particular y que la DC y el PS, decidan de parte de quién estarán, si del gobierno y los grandes empresarios, o de los trabajadores, las pymes y el pueblo que los eligió”.

En tanto, Grace Rojas, dirigente de Walmart, señaló que “nosotros somos la cuarta pata de la mesa, sin los trabajadores no habrá negociación”, mientras que Claudio Sagardias, presidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios (Conatracops) aseguró que “las manifestaciones de protesta, a nivel nacional, no se detendrán mientras no se considere a los trabajadores para legislar”.

Los trabajadores del comercio apuntan sus críticas específicamente a la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Carolina Goic (DC) y al senador Juan Pablo Letelier (PS), uno de sus miembros, a quienes acusaron de trabajar a espaldas de las y los trabajadores.