Proyecto que amplía derecho a negociar colectivamente a trabajadores y empresas por sector o subsector inició su trámite en la Cámara

Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, asistió a la Comisión de Trabajo de la Cámara para exponer los fundamentos del proyecto, el cual -dijo- recoge "una demanda histórica del mundo del trabajo y es parte del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric".

Proyecto que amplía derecho a negociar colectivamente a trabajadores y empresas por sector o subsector inició su trámite en la Cámara
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, asistió a la Comisión de Trabajo de la Cámara para exponer los fundamentos del proyecto de ley, presentado por el Gobierno, que busca ampliar el derecho a negociar colectivamente a trabajadores y empresas de un sector o subsector de la actividad económica.

Según consignó el boletín legislativo de la Cámara, el ministro Boccardo aseguró que la iniciativa «recoge una demanda histórica del mundo del trabajo y es parte del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric».

Entre los objetivos del proyecto, el secretario de Estado destacó entre varios puntos: «Devolver a las organizaciones el poder negociar jornadas especiales; el mayor alcance de la negociación al conjunto de trabajadores a través de acuerdos sectoriales; y activar niveles de negociación utilizados inorgánicamente como ocurre a nivel intermedio, por ejemplo, en los acuerdos marco entre contratistas y proveedores en sectores como la minería o el sector forestal.

A lo anterior se suma otorgar una «mayor coherencia en los procesos de negociación reduciendo la atomización sindical y proliferación de procesos paralelos; la continuidad de la negociación a nivel de la empresa; vincular mejoras laborales con eficiencia productiva e innovación mediante incentivos tributarios; y la vinculación con políticas públicas como certificación de competencias o de fomento productivo».

En esa línea, el ministro del Trabajo detalló los alcances del proyecto respecto al reconocimiento del derecho a negociar colectivamente y coordinadamente a nivel sectorial, intermedio y en las empresas.

El texto define que el nivel sectorial tendrá por finalidad establecer regulaciones generales que establezcan estándares mínimos aplicables a los empleadores y personas trabajadoras de un sector o subsector de actividad económica.

El intermedio, por su parte, a través de la suscripción de acuerdos marco, fijar condiciones comunes a contextos económicos específicos tales como proyectos, procesos productivos o cadenas de valor compartidas entre distintos empleadores.

Y, por último, la negociación a nivel de empresa buscará regular las condiciones específicas de trabajo según la realidad productiva y operativa específica de cada empleador.

«Asimismo, en detalle, se establecen los requisitos para iniciar las negociaciones y sujetos que podrán intervenir», apunta el boletín de la Cámara.

La norma también establece un beneficio tributario para que las empresas que formen parte de un sector con acuerdo vigente accedan de forma preferente a los beneficios de la ley 20.241 en materia de incentivos a la innovación y desarrollo.

«En ese sentido, tratándose de contratos de investigación y desarrollo celebrados entre un centro de investigación y dos o más empresas de un sector o subsector económico que hayan suscrito un acuerdo colectivo, estas podrán acceder a un crédito tributario de hasta 45 mil UTM. El límite actual es de 15 mil UTM», indica el texto.

Revisa el proyecto completo AQUÍ

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Gobierno ingresó proyecto de negociación ramal con suma urgencia: "Para saldar una deuda con el mundo del trabajo"

Hace 13 horas
Absalón Opazo

Gobierno y Mesa del Sector Público acuerdan reajuste de 3,4% y alza de 5% enfocada en los sueldos más bajos

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Chilean Government Submits Urgent Bill for Sectoral Collective Bargaining: "Aiming to Settle a Debt with the Workforce"

Hace 12 horas
Absalón Opazo

CUT y gremios estatales apuran a La Moneda: quieren reajuste real y calendario acotado antes del balotaje

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Government and Public Sector Union Conclude 3.4% Salary Adjustment and 5% Raise for Low-Income Workers

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Sindicatos advierten movilizaciones si se elimina el feriado electoral: “Afectaría gravemente el derecho a voto”

Hace 5 días
Absalón Opazo

Demanda por prácticas antisindicales: sindicato de Recalcine denuncia incumplimiento del contrato colectivo y negativa al diálogo

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Sindicato de Estibadores Portuarios se manifestó en Valparaíso: Denuncian nulos avances en derechos para los trabajadores por parte de la empresa

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Derecha rechazó casi todas las partidas del presupuesto 2026: Ministro Grau reiteró disposición del Gobierno a alcanzar un acuerdo

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano