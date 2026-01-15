Proyecto que reconoce a ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local avanzó a su último trámite en el Congreso

Nueva legislación, entre otras materias, crea ordenanzas municipales específicas y un Registro Nacional de Ferias Libres, con el fin de dar estabilidad a este sector productivo.

Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Senado aprobó y despachó a su tercer y último trámite legislativo en la Cámara, el proyecto que reconoce y fortalece las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas.

Según consignó el boletín del Senado, la propuesta «establece una definición oficial y un marco legal para las ferias libres, formalizando su funcionamiento. De esta forma crea ordenanzas municipales específicas y un Registro Nacional de Ferias Libres con el fin de dar estabilidad a este sector productivo».

Así, en esta última sesión, las y los senadores aprobaron varias materias, tales como que la ley tenga por objeto «otorgar reconocimiento jurídico, regular, proteger y fomentar las ferias libres como unidad productiva y/o comercial asociativa, contribuir al desarrollo local, y promover la seguridad alimentaria y nutricional del país», junto con «reconocer y establecer una regulación básica a otros tipos de ferias».

Al respecto, se produjo un diálogo sobre el carácter comercial de las ferias y si ellas debían delimitarse a la venta de frutas, verduras y abarrotes surgiendo el concepto de ‘feria persa’ en diversas oportunidades.

También se aprobó que podrán ser consideradas ferias libres aquellas ubicadas tanto en zonas urbanas como rurales, que cuenten con permisos para la venta de productos alimenticios de origen vegetal o animal en un porcentaje mínimo de entre un 51 y 70%.

En cuanto a la solicitud para instalar una de estas unidades productivas, se acordó que podrá ser presentada por el Consejo Participativo Comunal de Ferias, juntas de vecinos, otras organizaciones comunitarias de la comuna, o por al menos 25 vecinas o vecinos domiciliados en la unidad vecinal donde se emplazará la feria, mediante la presentación de una petición fundada a la autoridad municipal.

Respecto a la convivencia con otros locales comerciales, se decidió que «no podrá invocarse como causa única y suficiente para el cierre o modificaciones de las características esencial de las ferias libres, la instalación de supermercados u otra clase de centros comerciales», puntualiza el boletín del Senado.

Otro aspecto que generó un amplio debate fue la idea de que aquellos que quisieran obtener un permiso para trabajar en una feria, deban presentar un certificado de antecedentes penales. Aquello se rechazó luego que varias y varios senadores argumentaran que es una forma de discriminación que va en contra de la reinserción laboral.

