PS llama a «toda la población a vacunarse» y se desmarca de declaraciones de Jenny Álvarez: “Nos parece de gravedad que insista en un comportamiento que puede traer consecuencias a la salud pública»

El pasado lunes 17 de enero la diputada del Partido Socialista (PS), Jenny Álvarez -quien no cuenta con su esquema de vacunación completo-, le notificó a la mesa de la Cámara Baja que había dado positivo para Covid-19.

Esta noticia causó alarma entre los miembros del Congreso, pero particularmente a su colectividad, ya que había participado en un almuerzo entre la bancada de diputados del PS y el senador y presidente del partido, Álvaro Elizalde, lo que ocasionó que todos los asistentes debieron cumplir cuarentena por calificarse como eventuales contactos estrechos.

Por tal motivo, el 18 de enero, el partido emitió una declaración refiriéndose al contagio de Álvarez, en la que, junto con desearle una pronta recuperación, declararon que como colectividad no compartían la decisión de la diputada de no completar su esquema de vacunación.

La polémica se hizo mayor luego de que la diputada cuestionara la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 y pidiera terminar con el Pase de Movilidad.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Álvarez dijo no identificarse como “antivacunas”, pero afirmó que existen “otros tratamientos” contra la enfermedad.

“Yo soy provacuna, no soy contraria a las vacunas. Pero las vacunas evitan enfermedades y evitan contagios y erradican las enfermedades, pero resulta que la gente está cansada de que llevemos tres dosis y que nos sigamos contagiando y sigue falleciendo gente. Además que hay efectos adversos en personas de alto riesgo. Esta mal llamada vacuna está actuando como un tratamiento preventivo. Tal vez evita que te mueras y evita que llegues grave al hospital, pero hay otros tratamientos más”, dijo.

Asimismo, apuntó contra el Pase de Movilidad, aseverando que este genera una “falsa sensación de seguridad”.

“La gente se cree inmune al virus por eso. Sin embargo, eso es totalmente peligroso, ya vimos lo que ocurrió en el Congreso. Una colega mía contagió a dos colegas más. Tenemos una gran cantidad de contagios diarios y el 90% de las personas están vacunadas, ¿cómo es posible eso? El Ministerio de Salud tiene que tomar medidas urgentes para terminar con el Pase de Movilidad, que crea una sensación de falsa seguridad”, señaló la parlamentaria.

A juicio de Álvarez , “la gente vacunada también se está contagiando y se está muriendo. No digo que no ayude, ha ayudado pero no al 100%. Las personas que han contraído el virus adquieren inmunidad. Es algo comprobado. Yo ya tengo inmunidad al estar contagiada”.

Tras la controversia generada, el Partido Socialista se desmarcó de sus dichos y precisó que como conglomerado “reiteramos nuestro compromiso con el proceso de vacunación que se lleva a cabo en el país y hacemos un llamado a toda la población a vacunarse en los centros habilitados. Ha quedado demostrado que completar la inoculación contra el COVID-19 ha cumplido su objetivo: disminuir la gravedad de la enfermedad y evitar muertes”.

Declaración del Partido Socialista de Chile frente a las últimas declaraciones de la diputada Jenny Álvarez en medios de comunicación sobre la vacunación contra el Covid-19 pic.twitter.com/QAWSdZSfCm — Partido Socialista de Chile (@PSChile) January 28, 2022

Desde el PS indiciaron que las declaraciones de Álvarez “son a título estrictamente personal y no representan, en sentido alguno, el pensamiento y la conducta del Partido Socialista que, desde siempre, ha promovido la ciencia como instrumento en beneficio y protección del ser humano”.

Por tal motivo, manifestaron que les parece de suma “gravedad” el comportamiento de la diputada, “que puede traer serias consecuencias a la salud pública y a las personas, que son a quienes nos debemos”.

“Como Partido Socialista llamamos a todos nuestros mandatarios y mandatarias a constituirse en activos promotores del proceso de vacunación y así cumplir con los principios de servidores públicos que nos anima a todas las y los socialistas”, afirmaron.