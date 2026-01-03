Pudahuel levanta un gran escenario cultural de verano con más de 20 actividades gratuitas

El alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, presentó la programación de la "Cassata Cultural 2026" para este verano, que incluirá más de 20 actividades culturales gratuitas, organizadas por el Festival Teatro a Mil (FITAM) y el municipio.

La Municipalidad de Pudahuel dio a conocer la programación de la «Cassata Cultural» para este verano 2026, la cual incluirá una cartelera de más de 20 actividades culturales gratuitas, incluyendo obras internacionales de renombre del Festival Teatro a Mil y grandes eventos impulsados por el municipio.

De esta forma, durante más de tres semanas, calles, parques y espacios públicos de la comuna se transformarán en escenarios abiertos para el teatro, la música, el circo y las expresiones culturales comunitarias, consolidando a Pudahuel como uno de los principales polos culturales del verano en la Región Metropolitana.

La Cassata Cultural 2026 se enmarca en uno de los 7 sellos de la gestión de la Alcaldía Popular que es la cultura, y se desarrollará entre el 3 de enero y el 1 de febrero, con una programación descentralizada y gratuita que fortalece el acceso a las artes, participación comunitaria y uso cultural del espacio público.

Entre los hitos más relevantes de la cartelera destaca “Apesanteur”, espectáculo internacional de teatro de calle de la compañía francesa Royal de Luxe, que forma parte de la programación oficial del Festival Teatro a Mil (FITAM); “La Pérgola de las Flores”, obra emblemática del teatro chileno que viene con su elenco oficial, y el montaje teatral “La Ciudad Sin Ti”, codirigido por los reconocidos actores Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez.

La Cassata Cultural cerrará a fines de enero con el gran Festival de la Cultura Emergente, el cual cumple 25 años de historia realizándose en la comuna.

