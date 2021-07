Pueblo Selk’nam pide al Gobierno realizar estudio que falta para continuar trámite de proyecto que los reconoce legalmente

Paralizada en el Senado se encuentra la tramitación del proyecto que modifica la Ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, con el fin de incorporar al Pueblo Selk’nam entre las etnias indígenas reconocidas por el Estado.

La iniciativa legal está en la Comisión de Gobierno del Senado, pero se encuentra detenida debido a la ausencia de un estudio, que debe apoyar el Gobierno, con respecto a la determinación de la existencia Selk’nam.

Este documento ya fue solicitado tanto por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados como por la propia Comisión de Gobierno del Senado, tal como ha ocurrido en los procesos de reconocimiento de otros Pueblos.

Al respecto, la presidenta de la Corporación Selk´nam Chile e integrante de la comunidad indígena Covadonga Ona, Hema’ny Molina, detalló que «solicitamos al Presidente de la Republica, a la Ministra de Desarrollo Social y a la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas UAI, que gestionen el financiamiento adecuado para poder realizar la correspondiente licitación y así llevar a cabo el estudio de carácter antropológico-histórico de rigor, que es requerido por el Senado y la Cámara para determinar la existencia y el reconocimiento del Pueblo Selk’nam, tal como ocurrió anteriormente para Diaguitas, y posteriormente también para Changos, previo a su reconocimiento legal».

El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas, en general y en particular en junio del 2020, por 148 votos a favor y dos abstenciones, siendo despachado al Senado el 24 de junio de 2020, en el Oficio Nº 15.642, correspondiente al boletín N° 12862-17, con una moción de los parlamentarios Jaime Bellolio, Gabriel Boric, Amaro Labra, Andrés Longton, Claudia Mix, Emilia Nuyado, Jorge Rathgeb, Camila Rojas, Gabriel Silber y Cristóbal Urruticoechea.

Masacres, abusos y vejámenes

Hema’ny Molina señala que «la historia del Pueblo Selk´nam se ha dado a conocer con mucho misticismo, sin embargo, se trata de una historia cruda, mucho más de lo que la gente se imagina. Desde que pasó la primera embarcación por Magallanes ya se vislumbró un futuro bastante nefasto para nosotros».

«Ya en el siglo 19 comienza la llegada de la fiebre del oro, los buscadores de oro, que eran hombres que cometieron graves abusos en contra de las mujeres. A partir de ese tiempo ya comienza el mestizaje forzoso dentro de los espacios Selk’nam», relata Molina.

«Luego llega la ganadería ovina y con ella el holocausto para nuestro Pueblo, puesto que lamentablemente, llegaron atropellando, poniendo cercas, haciendo cacerías humanas y lo más triste de todo que esto no fue hace siglos atrás, fue de 1880 en adelante, y es bajo la responsabilidad del Estado chileno, quien avaló, calló y fue cómplice dando un poder absoluto a los colonos de la época quienes tomaron este poder con mucha violencia, con una política de exterminio. Fue un genocidio. Afortunadamente esta política de exterminio finalmente no tuvo éxito», añade la representante Selk´nam.

«De toda la cantidad de niños que salieron y mujeres jóvenes que fueron sacadas de forma forzosa para el comercio sexual, para el trabajo doméstico, llevados a salitreras, mineras, como marinos mercantes, entre otras, no hay mayor registro. Uno de los pocos registros que tenemos como prueba de estos acontecimientos son los antecedentes de los vejámenes en un juicio que se desarrolló en Magallanes, el que duró bastante tiempo pero no tuvo culpables ni condenados, sin embargo, quedó la prueba escrita, los testimonios que dan fe de los acontecimientos horribles que sucedieron», continuó Hema’ny Molina.

«Hoy en día somos las familias de esos sobrevivientes, los que a través de los años formamos la comunidad indígena Covadonga Ona y trabajamos por nuestros derechos a través del brazo jurídico que es la Corporación Selk´nam Chile, quienes ingresamos el 2019 un proyecto de ley para que nuestro Pueblo sea integrado a la Ley Indígena, el que fue aprobado por una amplia mayoría, con una moción transversal de bancadas políticas que hay, y sucede que estamos detenidos en una especie de cuello de botella porque se solicitó un estudio que es el mismo para el Pueblo Diaguita y Pueblo Chango, para poder ser integrados a la Ley», insistió.

«Nosotros estamos pidiendo la igualdad de condiciones, estamos dispuestos a hacer este estudio historiográfico y antropológico, que es necesario, lo entendemos así, para determinar la sobrevivencia del Pueblo Selk’nam, pero nos han dicho que no hay fondos para esto, entonces el llamado es al Estado para que no se quede solamente en la voluntad, porque hemos tenido muy buena recepción y hemos sido escuchados, hemos sido recibidos, hemos tenido muchas reuniones y la buena predisposición se ve, pero la respuesta no lo es, entonces creemos que la consecuencia debe ser muy importante», afirmó Molina.

«Por lo tanto, hago el llamado como presidenta de la Corporación Selk´nam Chile a quienes corresponda, para que se abra este espacio de unión entre lo que se dice y lo que se hace, porque tenemos el apoyo en el sentido de dignificar a nuestro Pueblo, pero necesitamos que se concrete, específicamente que se pongan los recursos para el estudio, al menos que quede especificado para el presupuesto del próximo año. Es necesario, es absolutamente necesario, porque las historias no se sanan con buena voluntad, se sanan con acciones. La dignificación de nuestro Pueblo es necesaria para Chile», cerró la representante Selk’nam.