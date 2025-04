¿Pueden renunciar los diputados que son candidatos presidenciales? El debate tras candidaturas de Kaiser, Winter, Mirosevic y Mulet

La reciente proclamación de Jeannette Jara como candidata presidencial del Partido Comunista y su posterior renuncia al Ministerio del Trabajo reabrió una antigua discusión: ¿Es necesario que los parlamentarios también renuncien a su cargo al iniciar una carrera presidencial?

La ahora exministra, al ingresar a La Moneda para oficializar su salida del gabinete y reunirse con el Presidente Gabriel Boric, lanzó una crítica directa al diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), quien también se perfila como presidenciable:

«Es bueno que todos cumplan con la misma regla. Ese que está de diputado, el diputado Kaiser, y que está ganando sueldo a costa de todos los chilenos mientras hace campaña, podría hacer lo mismo«.

La respuesta de Kaiser no se hizo esperar. El parlamentario cuestionó el conocimiento constitucional de Jara: “El punto es que la ministra no entiende la Constitución ni las leyes ni tampoco sabe para qué están”.

En The Clinic el diputado «Libertario» explicó que, a diferencia de los ministros, los diputados no están obligados a renunciar al iniciar una campaña, ya que no existe una incompatibilidad legal mientras se mantenga el cumplimiento de sus funciones legislativas. “El parlamentario es elegido por la gente”, recalcó, agregando que constitucionalmente solo se puede dejar el escaño por una enfermedad grave o incompatibilidad de cargos, como asumir un ministerio.

“La razón por la que los ministros renuncian cuando se declaran en carrera presidencial es para evitar cualquier sospecha de cohecho, ya que administran recursos públicos. En cambio, un parlamentario no maneja presupuesto del Estado directamente”, agregó.

¿Y qué dice la Constitución?

Según la legislación vigente en Chile, los parlamentarios no pueden renunciar voluntariamente, salvo en casos extremos como una enfermedad grave certificada o la asunción de un cargo incompatible. Esto ha generado debates cuando diputados o senadores emprenden campañas políticas sin dejar el Congreso, generando cuestionamientos éticos más que legales.

Críticas cruzadas dentro del oficialismo

Paradójicamente, la crítica de Jara ha incomodado a otros presidenciables del oficialismo que también ocupan escaños en la Cámara de Diputados, como Gonzalo Winter (Frente Amplio), Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Jaime Mulet (FRVS).

Enríquez-Ominami entra en escena

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando Marco Enríquez-Ominami, quien busca su quinta candidatura presidencial, también emplazó a Kaiser a renunciar a su dieta parlamentaria. Ambos intercambiaron mensajes en redes sociales.

«Con mi sueldo mantengo a mi familia. A mí no me mantiene mi mujer“, replicó Kaiser.

“Tu mayor aporte al Congreso fue proponer el día de la longaniza”, respondió ME-O.

En medio del cruce, Enríquez-Ominami recordó que durante su paso por la Cámara de Diputados, en el periodo 2006-2010 optó por donar íntegramente su sueldo parlamentario, diferenciándose de quienes —según él— hacen campaña con recursos públicos.

La discusión pone sobre la mesa una pregunta que sigue sin zanjarse del todo en el debate público: más allá de lo legal, ¿deberían los diputados renunciar al Congreso si deciden iniciar una carrera presidencial?