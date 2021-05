Putaendo sin mineras: Municipio recurre a Contraloría por eventual ilegalidad en evaluación ambiental de proyecto de sondajes

La Municipalidad de Putaendo pidió formalmente el pronunciamiento de la Contraloría General de la República ante una eventual ilegalidad cometida por la directora regional del SEA, en el proceso de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”, iniciativa que tiene un rechazo transversal en dicha comuna de la Región de Valparaíso.

Desde el municipio informaron, a través de un comunicado, que ahora, la Contraloría podría anular o invalidar todo el proceso de evaluación ambiental debido a esta eventual ilegalidad.

La situación fue descrita en la intervención realizada por el administrador municipal, Mario Fuentes Romero, ante la Comisión de Evaluación Ambiental, liderada por el Intendente Regional Jorge Martínez, que aprobó de forma unánime la DIA del proyecto, haciendo caso omiso a los argumentos manifestados por el mismo municipio y, también, a lo presentado por organizaciones sociales y medio ambientales de la comuna de Putaendo.

«El municipio solicitó a principios de abril que se declarara ilegal el acto administrativo de la directora regional del SEA, donde ordenó retrotraer el proceso hasta hacer la participación ciudadana el año pasado. ¿Por qué es ilegal? Porque la directora invalidó la Resolución de Calificación Ambiental anterior en circunstancias que la facultad para invalidar esa resolución solo la tiene la Comisión Regional y no la directora», explicó Mario Fuentes.

La instancia es parte de la estrategia del municipio para evitar que el proyecto se concrete y genere daños irreversibles en la cordillera de Putaendo. Además, las actuales autoridades comunales pretenden interponer otro tipo de acciones judiciales para estos mismos efectos durante los próximos días.

Por otro lado, el administrador municipal no dudó en expresar su profunda disconformidad por el actuar del SEA y de la Comisión de Evaluación Ambiental: «Es como si yo fuese a su casa, le dijera que le voy a echar abajo una de sus piezas, pero le pido primero su opinión. Usted me dice que no y después yo llego con las máquinas y, sin embargo, la echo abajo igual», le dijo Fuentes al Intendente Martínez.

«Además, déjeme decirle, señor Intendente, que este proyecto vulnera nuestro Plan de Desarrollo Comunal, donde se fomenta nuestra actividad turística, la ganadería caprina, la actividad de los arrieros y la relevancia de ser una comuna Patrimonio Nacional. Justo donde se va a instalar la faena está la ruta de tránsito del Ejército Libertador de Chile», advirtió el administrador municipal.