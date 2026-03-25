¿Qué hacer frente a fiscalizaciones migratorias y detenciones? Organización Migrantas y Red de Periodistas Migrantes invitan a charla virtual

Iniciativa tiene como objetivo fortalecer la organización comunitaria como una estrategia clave de empoderamiento y defensa de derechos, abordando además los estándares internacionales de derechos humanos que garantizan la protección de toda persona, independientemente de su situación migratoria.

¿Qué hacer frente a fiscalizaciones migratorias y detenciones? Organización Migrantas y Red de Periodistas Migrantes invitan a charla virtual
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«Frente al nuevo escenario migratorio, la información es el primer derecho», señala la convocatoria realizada por la Organización Migrantas y la Red de Periodistas Migrantes, para participar en una charla virtual sobre el actual momento social de Chile tras la llegada al poder de la ultraderecha encabezada por Kast.

«En un contexto político marcado por el endurecimiento de las políticas de control fronterizo y migratorio bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast, las comunidades migrantes en Chile enfrentan nuevos desafíos que impactan también en el tejido social del país», plantearon ambas organizaciones.

«En particular», agregaron, «las redadas y detenciones están generando incertidumbre y temor, además de riesgos de vulneración de derechos humanos fundamentales, como el acceso a la salud, la educación, el trabajo digno y la protección frente a la discriminación y la estigmatización».

Por ello, considerando este escenario, se realizará la primera sesión informativa del ciclo de charlas ¿Qué hacer frente a fiscalizaciones migratorias y detenciones?, una instancia virtual que busca entregar herramientas concretas a las comunidades.

«La actividad tiene como objetivo fortalecer la organización comunitaria como una estrategia clave de empoderamiento y defensa de derechos, abordando además los estándares internacionales de derechos humanos que garantizan la protección de toda persona, independientemente de su situación migratoria», puntualizaron las organizaciones.

De igual forma, la iniciativa releva la interpelación a la sociedad chilena en su conjunto, en tanto una gestión migratoria con enfoque de inclusión no solo resguarda derechos, sino que también fortalece la convivencia, la economía y la diversidad cultural del país.

«Frente a este escenario de tensiones y transformaciones en la política migratoria, la Organización Migrantas y la Red de Periodistas Migrantes invitan a la comunidad migrante a participar en esta charla, que contará con la participación de un abogado especialista en derechos humanos y migración, quien entregará información clave y responderá consultas de las y los asistentes», añade la convocatoria.

Coordenadas 

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026
Hora: 19:00 horas
Modalidad: Online. Plataforma Zoom
INSCRIPCIONES en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/JoM8FKeYcyBrpBYcA 
o escribiendo al correo [email protected]

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