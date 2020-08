«¿Qué pasó con mi dinero?»: Afiliados denuncian tardanza en los pagos del 10%

Más de 200 personas se congregaron en la sucursal de AFP Modelo en Providencia para exigir respuestas sobre el depósito del 10% de sus fondos.

A pesar de que algunos realizaron el trámite en los primeros días y que el dinero ya fue descontado de sus ahorros, señalaron que aún no ha sido depositado en sus respectivas cuentas.

Tengo el descuento de mi dinero en mi AFP, pero no tengo ningún pago. El trámite lo hice en el día 30 y no tengo ningún depósito», manifestó uno de los afectados, citado por Meganoticias.

«Me hicieron el descuento el pasado 7 de agosto, ¿dónde está ese dinero? Me dicen que el banco tiene la culpa, fui allá y me responden que no tienen nada. Ahora me dijeron que supuestamente el miércoles tendría que estar el dinero», denunció otro de los afiliados.

Y cuando mi dinero ya son 10 dias que lo sacaron de mis fondos y no veo nada quiero mi plata ahora ya!!!!!!!#AfpModelo — Sussan (@susapam68) August 18, 2020

A través de las redes sociales los afiliados también manifestaron su malestar y descontento con la AFP Modelo.

@Superpensiones @AFPModelocl #AfpModelo #afpmodelomiente #afpmodeloquieromi10 desde hace un tiempo ya retiraron mi 10% de mi fondo de pensiones y hasta el momento no se ha reflejado el depósito. ¿Alguien podría responder por qué? pic.twitter.com/DjL4WxvPHQ — Iván Alejandro M. (@Elmonstruo07M) August 18, 2020

Varios afiliados han propuesto presentar las denuncias contra la AFP ante la Superintendencia de Pensiones.

#AfpModelo amigos cotizantes, es su derecho presentar un reclamo en la Super de Pensiones. Les dejo link https://t.co/9FK3cc2RLC



Mientras más reclamos formales, más presión al regulador para solicitar mejoras en los procesos de las AFP — Mauricio Maq (@mahomaqui) August 18, 2020

Ante los reclamos masivos, AFP Modelo emitió un comunicado en el que afirmó: «Los afiliados deben estar tranquilos de que, si el dinero ya fue retirado de su cuenta de capitalización individual, las instituciones financieras depositarán los montos transferidos en un máximo de 48 horas«.

Si el dinero aún no se refleja en tu cuenta, debería ocurrir en las próximas horas. Cada institución financiera dispone de tiempos distintos para abonar los fondos. — AFP Modelo (@AFPModelocl) August 17, 2020

Según la empresa la semana pasada inició el pago de más de 1,1 millones de solicitudes, pero cada institución financiera opera con sus propios tiempos para liberar el dinero.

@AFPModelocl Hola cuando alguien puede contestar acerca de que pasa que no transfieren ?? Vi mi cartola y parace descontada como Provisión del 10% , según ustedes era el Banco , Me comunico con el Banco y me comentan que ustedes no han transferido nada ??..🤦🏻‍♂️ — Ariel Cartagena (@arielcartag) August 18, 2020

Sin embargo, la Asociación de Bancos aclaró que las entidades han respetado los plazos de depósito.

«Los bancos han cumplido estrictamente el protocolo de pago en estos casos. En concreto, una vez que la AFP envía las respectivas nóminas de pago, los recursos se ponen a disposición de los clientes en un plazo máximo de 48 horas hábiles», indicó el gremio.

Señores #AFPProvida tengo mi 10% en la cuenta 2 y necesito que me dejen "rescatarlo"!!!

Hasta cuando tanta sinveguenzura sera que no tienen liquidez?! — Yasna Castillo Calderon (@CastilloYasna10) August 18, 2020

Otra de las empresas, que según los afiliados también ha incurrido en el retraso de los depósitos es AFP Provida, tal y como se puede observar en las denuncias publicadas en Twitter.

Claro buena estadística , pero llevamos del día 30/07 esperando nuestro 10% en #AFPProvida , sin sms o email , basta del abuso . — GNitroMCL (@John_G302) August 18, 2020

La Asociación de AFP informó que las empresas ya han realizado los primeros pagos del retiro del 10% a casi 7 millones de afiliados.

