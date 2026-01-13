«Que respondan los que la aprobaron»: Diputadas lamentaron fallo que absolvió a Crespo y criticaron la «ley Naín Retamal»

Inmediatas reacciones trajo el fallo de la justicia que, aplicando la ley Naín Retamal, absolvió al excarabinero Claudio Crespo a pesar de haberse comprobado que fue él quien disparó y cegó a Gustavo Gatica mientras este se manifestaba.

Desde el Congreso, las diputadas del Partido Comunista sacaron la voz y recordaron la responsabilidad política de quienes en el Parlamento votaron a favor de esta legislación, que en palabras del director de Amnistía Internacional en Chile, otorga un «manto de impunidad» a Carabineros.

En primer término, la parlamentaria Lorena Pizarro planteó que «cualquiera pudo ser víctima de Crespo. Cualquiera de nosotras que íbamos a la Plaza Dignidad porque queríamos recuperar la dignidad para Chile. Pudo haberle ocurrido esto a cualquiera».

Seguidamente, afirmó: «Que respondan los que la mandaron, que respondan los que la aprobaron (la Ley Naín Retamal) y que respondan cuando a partir del 11 de marzo se empiece a aplicar sin ningún pudor», señaló.

«Este comité, y lo quiero recordar, iba a recurrir al TC para rechazar ese proyecto de ley. Y quiero decirlo, y el gobierno a las 8 de la mañana la proclamó para que nosotros no pudiésemos recurrir al TC. Que se hagan cargo», reiteró la diputada Pizarro.

En la misma línea, la legisladora Daniela Serrano cuestionó que la Nain Retamal «sólo ha servido para darle impunidad a aquellos que no tienen pavor alguno para cegar a un manifestante en clara violación a sus derechos humanos».

«Nos parece incomprensible que pese a que se haya acreditado la autoría de Crespo en la agresión a Gustavo, se justifique su actuar en la legítima defensa privilegiada. Solidarizamos con Gustavo, diputado electo, en todas las medidas legales que él considere», dijo Serrano.

«Y tal como lo dijimos más de una vez, la aprobación de la Ley Nain Retamal es caldo de cultivo para la impunidad de la brutalidad policial», cerró la legisladora.

Finalmente, la diputada y senadora electa por la Región de Valparaíso, Karol Cariola, manifestó que «el fallo en el caso de Gustavo Gatica duele e indigna. Hubo una agresión probada, hubo responsabilidad identificada, Crespo intentó incluso culpar a otro funcionario y aun así no hay justicia plena».

«Frente a una violación tan grave de derechos humanos, rendirse no es opción. La búsqueda de verdad y justicia continúa», agregó Cariola.

El fallo en el caso de Gustavo Gatica duele e indigna. Hubo una agresión probada, hubo responsabilidad identificada, Crespo intentó incluso culpar a otro funcionario y aun así no hay justicia plena. Frente a una violación tan grave de derechos humanos, rendirse no es opción. La… — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) January 13, 2026

🔴 La ley Nain Retamal sólo ha servido para darle impunidad a aquellos que no tienen pavor alguno para cegar a un manifestante en clara violación a sus derechos humanos.



Nos parece incomprensible que pese a que se haya acreditado la autoría de Crespo en la agresión a Gustavo, se… — Daniela Serrano Salazar (@SerranoDaniela_) January 13, 2026

Chile es un país acostumbrado a la impunidad, escandalosamente acostumbrado a la impunidad. Mi abrazo y mi solidaridad absoluta con Gustavo Gatica. Claudio Crespo lo cegó, prohibido olvidar. — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) January 13, 2026

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano