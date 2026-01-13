Amnistía Internacional: Ley Naín Retamal entrega manto de impunidad a Carabineros

Una vez conocido el fallo de la justicia por el caso de Gustavo Gatica, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Rodrigo Bustos, manifestó que la ley Naín Retamal ha entregado un «manto de impunidad» a la institución de Carabineros, asegurando que el país está «en peores condiciones que en 2019» en cuanto al derecho a la manifestación.

«La decisión del tribunal ha sido básicamente la aplicación de la ley Naín Retamal que fue promulgada en abril de 2023. Esa ley se aplicó tanto respecto de la definición de los reglamentos por parte del tribunal, como de la legítima defensa privilegiada que hoy día otorgó un manto de impunidad al señor Crespo», declaró Bustos una vez conocida la noticia.

Seguidamente, recordó que desde Amnistía Internacional «lo dijimos en abril de 2023, la ley Naín Retemal no era simplemente para dar certeza jurídica o proteger a Carabineros, podía implicar impunidad para violaciones a los derechos humanos, inclusive aquellas cometidas en el estallido social. Lo dijimos y ocurrió hoy día».

«Por la ley Naín Retamal hoy hay impunidad en un caso en que se acreditó al responsable que dejó ciego a Gustavo Gatica», añadió Rodrigo Bustos.

El país quedó «en peores condiciones»

Consultado por el alcance jurídico de la decisión judicial en el caso de Gustavo Gatica, Bustos argumentó que «en 2019 en Chile hubo graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos contra quienes protestaban y se manifestaban. En 2026 estamos en peores condiciones que en 2019. No hubo una ley que regula el uso de la fuerza, no hubo una reforma estructural y profunda a Carabineros de Chile, y sí se aprobó la ley Naín Retamal, que hoy día se utilizó para otorgar un manto de impunidad a quien fue declarado hoy día por los tribunales responsables, de haber dejado ciego a Gustavo Gatica quien se manifestaba en 2019″.

«Por lo tanto, podemos decir que en marzo de 2026 y en lo que viene, estamos en peores condiciones para que la gente en Chile se pueda manifestar pacíficamente, libremente, y que los actos y el uso incorrecto de la fuerza por parte de la policía no estén cubiertos de un manto de impunidad», recalcó el abogado y representante de AI en el país.

Hoy se acreditó que el acusado fue responsable de dejar ciego a Gustavo Gatica por manifestarse en 2019.

