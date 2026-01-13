Gustavo Gatica tras absolución de Claudio Crespo: «Casos tan graves como la pérdida de visión no pueden quedar impunes»

El diputado electo Gustavo Gatica se refirió se refirió a la decisión del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de absolver al el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, quien era acusado de disparar los perdigones que el 8 de noviembre de 2019 le causaron doble mutilación ocular.

Indicó que tras el juicio que se extendió por 14 meses, y a pesar del veredicto, se siente tranquilo porque se logró acreditar quien fue el autor de los disparos con la escopeta antidisturbios que lo dejaron ciego cuando cursaba estudios de Sociología.

«Claramente yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo», expresó.

«Eso a mí me tranquiliza demasiado, en el ámbito más personal yo les puedo decir que no quería morirme en una década más sin saber quién fue la persona que me disparó. Hoy eso me tranquiliza muchísimo», apuntó.

«Por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado»

No obstante, haciendo referencia a su rol como político y diputado electo, Gustavo Gatica cuestionó «por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado».

«Eso lo podemos cuestionar hoy en día y podemos decir por qué pasan estas cosas en Chile. Y esa es una conversación que vamos a tener nosotros más adelante en el futuro Congreso», afirmó.

En la misma línea, planteó que “hay cosas que cambiar» y preguntó: «¿por qué un delito tan grave no es juzgado con cárcel?».

“Es relevante por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no queden impunes. Casos tan graves como la pérdida de visión no pueden quedar impunes», enfatizó, en declaraciones recogidas por CNN Chile y Emol.

“Vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia”

Gatica anunció que buscará la nulidad del juicio y llegará hasta la última instancia para que se haga justicia en su caso.

«Conversaremos con los abogados sobre la nulidad del juicio y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo haremos“, cerró.