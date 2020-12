¿Qué tiene que ver Sebastián Izquierdo con el femicidio de María Isabel Pavez?

El cuerpo de María Isabel Pavez, joven estudiante universitaria de 22 años, quien desde hace una semana se encontraba desaparecida, fue encontrado el 24 de diciembre en un departamento de la calle Santa Isabel, a la altura del 1800, donde vivía Igor Yaroslav González González, ex pareja de la víctima durante unos siete años. Aquel inmueble está arrendado por el padre del líder de Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo, al supuesto autor del femicidio.

Según información obtenida por La Voz de Los Que Sobran, vecinos del lugar indicaron la dirección donde habría ocurrido el hecho y también que era arrendado por Felipe Izquierdo.

El propio político el líder ultraderechista reconoció que conoció a Igor Yaroslav y María Isabel, y señaló que estuvo siete horas colaborando con información a la PDI.

“Respecto al lamentable femicidio de la que fue mi amiga María Isabel Pavés, yo he colaborado en todo lo que he podido con la investigación, entregando a la PDI, toda la información de la que dispongo”, indicó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

“Es todo lo que puedo decir al respecto, respeten a la familia y no politicen”, subrayó.

Tras este tuit se volcó en discusiones con otros tuiteros. “Ser hijo de alguien que arrienda sus bienes inmuebles, la hu… grave”, contestó una vez. “Ojalá uno de mis profes de la básica no se le ocurra matar a alguien, también va a ser mi culpa…”, señaló en otro mensaje.

Igor Yaroslav sigue desaparecido

Tras encontrar a María Isabel en el inmueble de su ex pareja, la fiscal a cargo del caso, Marjorie Carrillo, indicó que las declaraciones y peritajes arrojan como principal sospechoso del asesinato a Igor Yaroslav González González.

Igor es ciudadano mexicano, sus convivientes sabían poco de él, solían usar apodos, su ingreso habría sido ilegal por lo cual tampoco existe mucha información suya.

“Esto no puede quedar en la impunidad“

Lorena, la madre de María Isabel Pavez, joven que apareció asesinada el pasado 23 de diciembre, habló con la prensa en el velorio de su hija, donde exigió justicia.

Rodeada de amigos y familiares, la mujer también agradeció la ayuda recibida para encontrar el cuerpo de la estudiante de obstetricia.

Antes de llevar a su hija al cementerio, Lorena habló a los medios y a la gran cantidad de amigos y familiares que estaban con ella.

“Siento un dolor tremendo, que creo que nunca se me va a quitar. Siempre ando con una sonrisa y tomo lo positivo, pero ahora no acepto lo que pasó. Esto no puede quedar en la impunidad y él (Igor Yaroslav)tiene que pagar”, dijo a los presentes.

Además, añadió que “quiero que cuando llegue a juicio, el juez o jueza haga su trabajo. Nadie quiere vivir así”.

La mujer, también dijo que “quiero agradecer a todos, especialmente a la televisión, porque si no aparecen en fiscalía, yo no habría tenido nada que hacer en este caso, porque no tengo contactos. Dios ha puesto a personas en mi camino”.

Igualmente, envió un saludo a los funcionarios de la PDI. “Ellos hicieron su trabajo espectacularmente bien. Ellos ni siquiera descansaron. Son aperrados con sus trabajos”, sostuvo.

“Políticas públicas no están siendo efectivas“

Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, su vocera Lorena Astudillo, indicó que existe preocupación por las cifras de femicidios en el país que en 10 años “no han variado significativamente”.

“Las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres no están siendo efectivas, como Estado se está fallando y eso hay que revisarlo, ahora en cuanto se realice una denuncia de la desaparición de una mujer todas las policías, el Ministerio Público debieran poner los recursos completos a buscar a esa mujer porque si la familia tiene sospechas de que algo malo haya pasado siempre son fundadas, y aunque no lo fueran, hay que poner todos esos recursos”, indicó.

Además se cuestionó que la familia acusó que Pavez podría estar en la residencia de la ex pareja, no obstante, se buscó una semana después en dicho lugar.

En tanto, la jefa de la Unidad en Violencia contra las Mujeres del Sernameg, María Loreto Franco, aseguró que “hemos puesto a disposición desde el primer minuto todos los profesionales de nuestros centros para poder acompañar y otorgar la justicia reparatoria que tanto necesita la familia”.