«Queda claro quién manda»: Minera Andes Cooper anunció al nuevo Ministro de Minería antes que Kast

En un hecho político insólito, la tarde de este martes 20/1 la minera privada Andes Cooper anunció al nuevo ministro de Minería antes que lo hiciera el Presidente electo, José Antonio Kast.
La compañía emitió la información a través de un comunicado en inglés, donde se señaló que Santiago Montt, CEO de Los Andes Cooper y presidente de minera Vizcachitas, dejaba su cargo en la firma para asumir en la cartera ministerial del nuevo gobierno chileno.
Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Congreso, la diputada Daniella Cicardini reflexionó que «cuando la empresa minera Andes Cooper anuncia quién será el próximo ministro de minería antes que el Presidente, queda claro quién manda y a quién va a responder el futuro gobierno republicano».
«Mala señal», agregó la parlamentaria por la región de Atacama. En la misma línea, la diputada Ericka Ñanco criticó que el hecho de que «los nombres de los futuros ministros se anuncian primero desde los grupos económicos y no desde La Moneda».
Conflictos de interés
En tanto, varias voces alertaron sobre los posibles conflictos de interés que tendría la designación de Santiago Montt como ministro de Minería.
Para la diputada Francisca Bello, «que el eventual Ministro de Minería sea alguien directamente ligado al proyecto Vizcachitas es una pésima señal para los territorios. Más aún cuando proviene de una empresa minera cuestionada por el uso y apropiación de aguas en zonas con grave escasez hídrica».
Por su parte, la periodista Yasna Lewin advirtió que «cuando las empresas designan a los ministros el conflicto de interés se vuelve desfachatado». Lee estas y otras reacciones a continuación en la red social X:
