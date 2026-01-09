Querellantes de «Operación Huracán» piden a Kast y la derecha que dejen de criminalizar a Temucuicui: «Carabineros realizó un montaje»

Tras el fallo que condenó a cinco funcionarios de carabineros y a un civil en el marco de la denominada «Operación Huracán», los querellantes y los afectados por el montaje hicieron un llamado al mundo político de la derecha y al presidente electo, José Kast, a considerar este pronunciamiento de la justicia y dejar de criminalizar a la comunidad de Temucuicui.

«Lo que aquí sucedió es tardío, pero demuestra que lo que se viene diciendo es cierto: el discurso criminalizador en contra de, en particular, la comunidad de Temucuicui, que es algo que se ha actualizado hoy día por políticos e incluso por el presidente electo», señaló Karina Riquelme, una de las abogadas querellantes.

La profesional agregó que sería bueno que «revisen sus discursos tomando en consideración esta sentencia. Seguir diciendo que Temucuicui se trata de una comunidad en la cual existen miembros criminales, como lo han dicho políticos que se encuentran en ejercicio y otros que fueron electos, nos parece que es contrario a la institucionalidad, al Estado de derecho y perjudica la relación que pudieran tener las nuevas autoridades con el pueblo mapuche», puntualizó Karina Riquelme.

En tanto, Rodrigo Huenchullán, víctima y querellante, dijo tras la audiencia que «el hecho que sea una condena mixta igual deja la sensación de un cierto grado de impunidad, y por los años que han transcurrido desde que provocaron los delitos estos carabineros, al tiempo que se llega a la condena, que son 8 años, a nosotros nos deja un cierto grado de impunidad».

Para Huenchullán, los imputados «han gozado de cierta impunidad y lo siguen pretendiendo hacer. Acaba de presentar el abogado del general Blu una incidencia de nulidad que busca claramente anular y seguir gozando de la impunidad que deja el sistema judicial en estos casos. Cuando las víctimas somos nosotros los mapuche, no actúa de la misma forma que cuando no son mapuche», cuestionó el comunero.

Por su parte, Manuela Royo, abogada querellante, calificó la condena como «muy importante, porque da cuenta del hecho que Carabineros realizó un montaje contra dirigentes mapuche, montaje que fue mediante una falsedad ideológica, una falsedad documental, que se utilizó para pedir la prisión preventiva, para criminalizar, vulnerando no solamente sus derechos humanos, sino también afectando a la fe pública».

En la misma línea se expresó Eduardo Painevilo, también abogado querellante, para quien este caso «no solo afecta la fe pública ya la justicia como institución, sino también al sistema de inteligencia chileno».

Finalmente, la abogada Karina Riquelme advirtió que ahora, sería importante revisar la cantidad de presos mapuche que hay, y «que siguen siendo perseguidos, porque la inteligencia sigue trabajando hoy día en contra de dirigentes mapuche», aseguró.

