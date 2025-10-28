«¿Quién crece cuando Chile crece?»: Fundación SOL criticó narrativa empresarial sobre agenda laboral y crecimiento del PIB

Investigadores entregaron un dato preocupante: la mitad de las y los trabajadores en Chile ganan $3.241 o menos (valor mediano) por una hora de trabajo, "el equivalente a ¼ de queso gauda", recordando también que en 2024 el PIB creció 2,6%, mientras el valor hora mediano (real) subió apenas $7, es decir un 0,21%. ¿Quién crece cuando Chile crece?

«¿Quién crece cuando Chile crece?»: Fundación SOL criticó narrativa empresarial sobre agenda laboral y crecimiento del PIB
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Mediante una carta al director de la Radio Universidad de Chile, el economista de la Fundación SOL y académico de la U. de Chile, Gonzalo Durán, junto al sociólogo de SOL, Benjamín Sáez, cuestionaron la narrativa empresarial respecto a la agenda laboral y el crecimiento del PIB.

«Señor director, la semana pasada, la prensa empresarial tituló: ‘PIB debe crecer cerca de 1% anual sólo para compensar efectos de la agenda laboral’ (Diario Financiero, 14 de octubre). El informe, de Juan Bravo —consultor de la SOFOFA—, no está revelando grandes verdades económicas, más bien está encubriendo un problema de fondo», se lee en la carta, publicada el sábado 25 de octubre.

Seguidamente, los especialistas plantearon que «lo que los datos exhiben sin maquillaje es lo siguiente: la mitad de las y los trabajadores en Chile ganan $3.241 o menos (valor mediano) por una hora de trabajo, el equivalente a ¼ de queso gauda. En 2024, el PIB creció 2,6%; el valor hora mediano (real), en cambio, subió apenas $7, es decir un 0,21%».

Es decir, agregaron los investigadores, «los frutos no están llegando al trabajo y eso es en gran medida por asimetrías de poder».

«La recomendación del analista, contratado por los empresarios, repite la vieja teoría del chorreo; pero ¿acaso compensan los salarios actuales el valor generado por el trabajo? ¿Quién crece cuando Chile crece?», concluye la carta.

Sigue leyendo:

Corte Suprema

CUT ve «con alarma» fallo de la Suprema sobre contratas en el sector público: «Se generan las condiciones para reducir el Estado»

Santiago: Sindicatos de Cencosud se manifestaron en el Costanera Center por ola de despidos masivos

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Imacec julio 2025: Crecimiento económico no garantiza empleos de calidad, advirtió Fundación Sol

Hace 2 meses
El Ciudadano

Economía estadounidense: la estanflación ahora es más que un soplo

Hace 1 mes
El Ciudadano

Banco Central: Comercio minorista lleva 20 meses consecutivos con alzas en sus ventas y 15 de las 16 regiones de Chile crecieron económicamente en el 2do trimestre de 2025

Hace 1 mes
El Ciudadano

¿Quién crece cuando Chile crece? Investigadora de Fundación SOL analiza cómo el crecimiento económico no se traduce en bienestar

Hace 3 meses
El Ciudadano

¿Subir salarios destruye empleo? El choque entre la evidencia y el discurso empresarial

Hace 1 mes
El Ciudadano

Gabriel Boric y Susana Jiménez, presidenta de la CPC coinciden en ENADE: "Chile no se cae a pedazos"

Hace 2 semanas
El Ciudadano

El resurgimiento del movimiento sindical en Chile

Hace 2 meses
El Ciudadano

Del Palacio Cousiño a El Teniente: Siglos de muerte laboral y explotación estructural

Hace 3 meses
El Ciudadano

Chile vuelve a moverse: PIB anota nuevo crecimiento y refuerza recuperación económica

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano