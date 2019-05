Radio La Voz de Maipú ganó batalla judicial contra alcaldesa Cathy Barriga

Finalmente, la radio La Voz de Maipú ganó la batalla judicial iniciada tras la querella por injurias y calumnias con publicidad, presentada por la alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, en contra de Marlene Valladares y Nicolás Aravena, debido a un reportaje en que se cuestionó la fecha de titulación de la autoridad edilicia.

La alcaldesa había llevado el caso a la Corte de Apelaciones, buscando dejar sin efecto la sentencia emanada por el 9º Juzgado de Garantía de Santiago, el cual cerró el caso, a petición del abogado defensor de La Voz, Francisco Figueroa.

En términos simples, Figueroa pidió el cierre de la acción penal, toda vez que el abogado de Barriga no hizo trámites útiles para hacer avanzar la causa. Y fue la Corte de Apelaciones, la que le propinó una nueva derrota judicial a Barriga, pues el día 22 de mayo de 2019 la novena sala del citado tribunal desestimó los reclamos del abogado de Barriga y dio la razón a la tesis del abogado Francisco Figueroa.

Fueron las ministras Adelita Inés Ravanales, Lidia Poza Matus y la abogada integrante Paola Herrera Fuenzalida, quienes fallaron a favor de La Voz de Maipú.

Consultada Marlene Valladares, periodista acusada por Barriga, sostuvo que «la demanda de la alcaldesa era -a todas luces- una ridiculez. Es bueno que la opinión publica sepa que, en la demanda, se me acusaba a mí, y a Nicolás Aravena, de militar en partidos políticos del Frente Amplio e incluso, se ofició al Servel para averiguar nuestras militancias. Yo no sé de donde Barriga se inventa tanta cosa. Lo cierto es que ni Nicolás ni yo, militamos en partidos políticos del Frente Amplio».

En tanto, Francisco Figueroa celebró el resultado y afirmó que «estamos contentos con la decisión de la corte que acogió nuestro argumento. Siempre es una buena noticia saber que en nuestro país el Estado de Derecho tiene plena vigencia. En este caso, los tribunales simplemente cumplieron con su deber de garantizar las reglas de un procedimiento justo. Nunca, tuvimos la intención de arribar a ningún acuerdo en esta causa porque teníamos la convicción de resultar absueltos».

Aravena, por su parte, se mostró «feliz por haber terminado esta acusación, que no tenía otro fin que amedrentar a la prensa. Silenciarnos. Lo cierto es que más allá de la pérdida de tiempo que esto nos significó, es bueno dar a conocer que la acusación buscaba terminar con La Voz de Maipú, toda vez que Barriga no sólo pedía que le diéramos disculpas públicas, sino que tuvo el descaro de pedir una indemnización económica. Por suerte, los tribunales de justicia no son mundo mágico y los jueces no son peluches, ahí lo que impera es la realidad».

Sobre estos últimos meses, Aravena afirma que “sin duda que han sido meses difíciles para La Voz en términos económicos, pero estos triunfos renuevan el ánimo y nos muestran que se puede hacer periodismo, fiscalizando al poder. Sin embargo, tampoco estamos tan contentos. Esperamos, que este malgasto de dineros no haya sido a cuenta del presupuesto municipal. Los que acá trabajamos sentimos gran amor por la comuna, y duele, que se gasten dineros de educación en peluches, o $2.000 millones en fiestas, cuando el vecino de a pie sabe que urgen mejoras en los consultorios, ordenar el centro cívico y mejorar la calidad de vida en los barrios”, concluyó el periodista radial.

Fuente: El Clarín de Chile

Foto Portada: ATON / Archivo