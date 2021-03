Rafael Harvey: A Cristián Barra se le puede aplicar la Ley de Seguridad del Estado por haber instado a la sedición

Tras la serie de críticas a sus dichos sobre la “reticencia” de las Fuerzas Armadas a cooperar con Carabineros en la Macrozona Sur, Cristián Barra finalmente renunció a su cargo como delegado presidencial en la Macrozona sur.

Los dichos que desencadenaron la renuncia de Barra se dieron tras la entrevista dada por éste a El Mercurio, en la que expresó que había “falta de voluntad de las instituciones armadas”.

“Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y, particularmente, encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados para poder decir que no pueden hacer las cosas que uno quisiera”, señaló.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio del Interior, el reemplazo de Barra será el abogado Pablo Urquizar Muñoz, quien asumirá como coordinador nacional de la Unidad de Coordinación Macrozona Sur. Urquizar se desempeñaba hasta hace poco como Jefe de Gabinete de Mario Desbordes, cuando este último encabezó la cartera de Defensa.

A esto se suma -según señala el mismo comunicado- la ex ministra de Obras Pública y ex presidenta de ENAP, Loreto Silva, quien ha sido designada como asesora presidencial en esta materia.

Leer comunicado:

Cabe destacar que Silva ya ha sido foco de críticas, puesto que su paso y salida por la presidencia de Enap estuvo marcada por conflictos de interés. Esto, de acuerdo con un dictamen de la Contraloría General de la República el cual señaló sus vínculos con abogados de la empresa Hyundai a cargo de las obras del Puente Chacao.

Un llamado a la “sedición”

Los dichos de Barra que marcaron su renuncia fueron criticados por diversos sectores.

Ana Llao, dirigenta mapuche y candidata a constituyente por escaño reservado señaló que Barra es “incapaz de resolver los temas” y que además pretende hacerlo “a través de las balas y asesinatos“.

“Va acusando de que hay una alta preparación de guerrilla: nosotros no estamos en esas condiciones. Yo no he visto en ningún momento una alta preparación de guerra”.

En esta misma línea, Rafael Harvey, Oficial del Ejército (r) y candidato a la constituyente por el distrito 10, señaló que los dichos de Barra son un acto “sedicioso” y que “a él se le puede aplicar derechamente la Ley de Seguridad Interior del Estado por instar al desorden“.

“Bajo su concepto sesgado e ignorante, (Barra) entiende que los militares al parecer en estas instancias deberían actuar como Fuerzas Armadas con un enemigo conocido, un enemigo definido. Hemos visto que en la Araucanía eso no existe, por ende intentar solucionar un problema político, que en particular este gobierno ha sido nefasto en poder abordar, como es la Araucanía, no se puede solucionar con militares“, afirmó en declaraciones a El Ciudadano.

(2/2) El infame Cristián Barra; pretende que las armas de las FFAAs, DISPAREN para solucionar un problema que éste Gob NEFASTO no ha solucionado.

Espero que mis Camaradas se hayan dado cuenta que el sector de Gob, quiere usarlos como “peones” para defender sus fines económicos… March 14, 2021

El uso de la fuerza en Estado de Excepción

En una carta al director firmada por Rodolfo Codina Díaz, Almirante (r) y Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional, señalaron que el cuerpo “rechaza plena y categóricamente” las declaraciones de Barra.

Además, en el texto también se refirieron a la falta de claridad en las Reglas de Uso de la Fuerza y que “lo expresado por el señor Cristián Barra, parece más bien una disculpa liviana a los pobres resultados que se han obtenido en el combate a la violencia en la Macrozona de la Araucanía en el último tiempo”.

“Más aún cuando, como sabemos, las Reglas de Uso de la Fuerza para

las instituciones armadas, no son lo suficientemente claras, ni menos aún respaldan decididamente su accionar“, señala el escrito.

Al respecto, Harvey fue enfático en señalar que lo expresado en la carta “demuestra una vez más la tremenda ignorancia de quienes fueron generales y almirantes en nuestras Fuerzas Armadas“, la cual resulta “peligrosa”.

“Los Estados de Excepción Constitucional lo único que definen o que determinan es restricción a ciertos derechos de los ciudadanos, no aumentan ni hacen variar ni son más laxas las Reglas de Uso de la Fuerza, y eso es lo que no entienden todavía las Fuerzas Armadas (…) entienden de inmediato que sus atribuciones son superiores o mayores a un estado de normalidad“, explicó a El Ciudadano.

Harvey añadió además que “Las Reglas de Uso de la Fuerza son siempre las mismas, siempre, en estado de normalidad y en Estado de Excepción, y están reguladas, definidas o tienen que enmarcarse en los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales“, y que esto supuestamente debería ser conocido y estudiado “por todos los que han llegado al alto mando de nuestras Fuerzas Armadas, y aún no lo han comprendido”.

Desapego a la Constitución y las leyes

Sobre el alto mando de las Fuerzas Armadas, Harvey insistió en que “no hay un gran fervor y apego con la Constitución y las leyes“.

“Esto lo estamos hablando en el ámbito de este Estado de Excepción, de patrullajes en conjunto con Carabineros, pero el derecho aplicado al respecto de la Constitución y las leyes, está lejos todavía de lo que estamos hablando, está muy lejos”, aseveró.

Asimismo, el capitán en retiro recordó también que tiene cuatro roles en la Corte Suprema que determinan la ilegalidad y arbitrariedad de actos administrativos respecto de cuatro funcionarios.

“O sea, el máximo tribunal del país ha dicho que actos administrativos de todos los generales, todos, incluido el Comandante en Jefe actual han sido ilegales y arbitrarios, no apegados a la ley. Entonces qué bueno sería que los mismos abogados que les están diciendo al general Martínez que no se meta a la Araucanía o no cumpla funciones de algún tipo, bueno, que los lleve a las juntas generales también”, puntualizó.