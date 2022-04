Ranking Forbes 2022: Familia Luksic, Ponce Lerou, Paulmann, Salata, Piñera y los Angelini lideran lista de los chilenos más ricos

Este martes, la Revista Forbes actualizó su ranking de fortunas en el mundo. En ella, el millonario,Elon Musk (Tesla y Space X) se ubicó en el primer lugar como el hombre más rico del mundo con un patrimonio neto de US$219 mil millones.

Musk ocupaba el segundo puesto en esa lista cuando se confeccionó en 2021, pero este año se sube a lo más alto del podio por encima. Parte de su fortuna se debe a su compañía de cohetes SpaceX, la cual está valorada en US$ 74.000 millones tras una ronda de financiación en febrero de 2021.

Musk fue elegido en 2021 como “Persona del año” por el medio británico Financial Times (FT) y “Persona más influyente del año” por la revista Time. Además, recientemente se anunció que el empresario ingresó al directorio de Twitter, tras convertirse en su mayor accionista.

Por su parte, Jeff Bezos (Amazon) se posicionó en segundo lugar, al contar con un patrimonio neto de US$ 171 mil millones.

Bezos había ocupado el primer lugar en la lista durante los últunos cuatro años y ha sido parte del Top 10 desde 2016.

En 2021, el empresario vendió US$ 8,8 mil millones en acciones de Amazon y también regaló algunas acciones. Actualmente posee un poco menos del 10% de la empresa. Bezos además es propietario de The Washington Post y Blue Origin, una empresa aeroespacial que desarrolla cohetes y voló al espacio en uno de ellos en julio de 2021.

En tercer lugar aparece el magnate de los bienes de lujo Bernard Arnault (Louis Voutton), con 151.000 millones de dólares , en el cuarto Bill Gates (Microsoft, 129.000 millones de dólares y en quinto lugar aparece Mark Warren Buffett ( Berkshire Hathawa), quien acumula una fortuna de 118.000 millones de dólares.

Millonarios de Chile

En Chile, a pesar de la compleja situación económica que vive gran parte del país, gatillado en gran medida por la pandemia y que ha obligado al Congreso a legislar sobre iniciativas que brinden ayuda a millones de ciudadanos, El país cuenta con siete súper ricos ren el último ranking elaborado por la revista Forbes.

La lista es encabezada, una vez más, por la de matriarca de la familia Luksic, Iris Fontbona. Su fortuna fue valorada en US$ 23.300 millones en 2021, pero este año perdió unos US$ 500 millones, quedando en 22.800 millones.

Fontbona es la novena mujer más rica del mundo y la latinoamericana más rica, según los datos de Forbes. Además, es la única ubicada en el Top 100 de la lista a nivel global, específicamente en la posición número 67.

La revista que elabora el ranking destaca que los Luksic han logrado una posición económica relevante gracias a la minería y el rubro de la venta de bebestibles.

En segundo lugar volvió a posicionarse Julio Ponce Lerou, quien controla la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). El empresario también perdió US$ 500 millones durante 2022, quedando con una fortuna de US$ 3.600 millones.

Respecto al ranking pasado, pasó de la posición #705 a la #822.

En tercer lugar se encuentra el fundador de Cencosud, Horst Paulmann, quien junto a su familia mantuvo una fortuna de US$ 3.300 millones y pasa del lugar número #925 al #913 dentro del ranking de multimillonarios.

En tanto, en cuarto lugar se encuentra el único que pudo aumentar su fortuna este año: Jean Eric Salata, CEO de la firma de inversiones Baring, con US$ 2.900 millones.

“Un ciudadano chileno que vive y trabaja en Hong Kong desde 1989″, dice la descripción de Forbes. El empresario es actualmente director ejecutivo de Baring y se unirá al comité ejecutivo de la empresa sueca EQT, ambas compañías están dedicadas al rubro de la administración de activos. Salata apareció por primera vez en el ranking de Forbes el 2020 y en la actualidad se ubica en la posición 1.053.

Otro multimillonario que se mantuvo en la lista, aunque con US$ 100 millones menos que en 2021, fue el ex presidente Sebastián Piñera y su familia, quien bajó de la cuarta a la quinta posición y ahora registra un valor neto estimado en US$ 2.800 millones.

La baja en la fortuna de la familia del ex mandatario significó pasar del lugar #1.064 al #1.096 en el conteo general.

El listado de fortunas chilenas, lo cierra la familia Angelini. En el ranking aparece primero Roberto Angelini (#1.645) con una fortuna de US$1,8 mil millones, el año pasado sus arcas eran de $2 mil millones. Luego, aparece Patricia Angelini (#2.076) con una fortuna de $1,4 mil millones tras tener $1,6 mil millones durante 2021.

Finalmente, Álvaro Saieh Bendeck, accionista de Itaú CorpBanca y fundador de Grupo Copesa, y Luis Enrique Yarur Rey, presidente del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), quedaron fuera de la lista de este año.