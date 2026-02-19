Rapa Nui: Nuevo aeropuerto Mataveri tendrá 9 mil metros cuadrados, casi tres veces su tamaño actual

Desde Rapa Nui, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio a conocer los avances de los proyectos de infraestructura del Aeropuerto Mataveri, el cual contará con un nuevo recinto de 9 mil metros cuadrados, lo que equivale a casi tres veces su tamaño actual.

El Plan de Inversión del Aeropuerto Mataveri 2025-2035 considera más de 400 millones de dólares y contempla tres etapas: la construcción de un camino público y un cerco perimetral; la habilitación de un terminal provisorio con una nueva plataforma; y finalmente el terminal definitivo, que contará con el mismo nivel de servicios presentes en todos terminales aeroportuarios de Chile.

Al respecto, el Jefe de Estado resaltó la importancia de que el principal punto de conectividad de Rapa Nui, como es el aeropuerto, «tenga los estándares que se requieren para uno de los principales destinos turísticos de Chile, junto con San Pedro de Atacama y las Torres del Paine».

«Que los habitantes de la isla sepan que estamos trabajando no solamente para la gente que viene de afuera por 15 días, 20 días y se va, sino para quienes habitan aquí cotidianamente. A ellos nos debemos y a ellos tenemos que mejorar las condiciones de calidad de vida», enfatizó el Presidente.

Compromiso presidencial

Recordemos que, cumpliendo con lo prometido por Boric en su Cuenta Pública de 2022, el Ministerio de Bienes Nacionales entregó en 2024 a los herederos de Rafael Roe Roe las actas de radicación de sus tierras, acuerdo que incluye la entrega de los terrenos donde se emplaza el actual terminal de pasajeros y la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto Mataveri, una vez se traslade a la nueva ubicación.

Sobre este punto, el Mandatario chileno comentó que «al llegar al Gobierno, escuchamos la demanda de más de medio siglo que la familia Roe tenía respecto a los terrenos donde se emplaza este aeropuerto. Nos comprometimos a darle solución y cumplimos. Ese mismo año, en mayo del 2022, firmamos un memorándum de entendimiento con la familia Roe y el 2024, en un acuerdo histórico, la familia Roe recibió las actas de erradicación correspondientes».

9 mil metros cuadrados

De acuerdo a lo informado desde el Ejecutivo, el terminal definitivo del aeropuerto tendrá 9 mil metros cuadrados y contará con una infraestructura más moderna, cómoda y amplia que el edificio actual.

El terminal provisorio de pasajeros, por su parte, será un edificio de 4.500 metros cuadrados que incluirá instalaciones para la recepción del flujo de pasajeros, servicios, apoyo, vialidad y estacionamientos para 90 autos y 10 minibuses.

Adicional a este terminal provisorio y al terminal definitivo, se construirá un nuevo camino público de 742 metros de largo, y una nueva plataforma en el aeropuerto de 29 mil metros cuadrados, a lo que se sumarán más 27 mil metros cuadrados de calles de rodaje y márgenes de seguridad.

«La ampliación del aeropuerto y el traslado de parte de sus instalaciones al sector de Orito es una obra largamente esperada. No sólo permitirá resolver desafíos históricos en materia de infraestructura, sino que además prepara a la isla para enfrentar de mejor manera su creciente demanda turística y las necesidades propias de una comunidad insular», sostuvo la ministra de Obras Pública, Jessica López, quien estuvo junto al Presidente en este importante hito.

El Ciudadano